U17 Việt Nam xốc lại tinh thần sau trận thua ngược U17 Hàn Quốc

Thứ Hai, 08:56, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Cristiano Roland động viên tinh thần các cầu thủ U17 Việt Nam trong phòng thay đồ sau trận thua U17 Hàn Quốc tại VCK U17 châu Á 2026.

Ở lượt trận thứ 2 bảng C tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số trong hiệp 1 nhưng sau đó thua ngược U17 Hàn Quốc 1-4 trong quãng thời gian cuối trận. Dù không giành được kết quả như mong muốn, lãnh đạo VFFvà ban huấn luyện đều nhấn mạnh đây sẽ là bài học quý giá đối với các cầu thủ trẻ trong hành trình trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Chia sẻ với toàn đội, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tập trung và tính kỷ luật trong thi đấu, đồng thời động viên các cầu thủ nhanh chóng đứng dậy để hướng tới trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên toàn đội U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

“Đây là bài học rất cần thiết mà các con phải cố gắng vượt qua. Trong bóng đá, trận đấu chưa kết thúc cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chúng ta đang dẫn bàn nhưng đã có thời điểm chơi bị động. Tuy nhiên, tất cả đều có thể làm lại vì phía trước vẫn còn một trận đấu nữa”, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Ông Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định thất bại là một phần của bóng đá và điều quan trọng là các cầu thủ phải biết cách vượt qua để trưởng thành hơn.

“Hơn nhau là ở sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật. Không có gì phải khóc cả. Trong bóng đá, ngay cả các anh lớn ở đội tuyển quốc gia cũng từng vấp ngã. Điều quan trọng là chúng ta vẫn còn cơ hội. Có những lúc thất bại mà không còn cơ hội sửa sai, nhưng hôm nay các con vẫn còn quyền tự quyết định khả năng đi tiếp của mình”, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên toàn đội.

Trong khi đó, HLV Cristiano Roland ghi nhận tinh thần thi đấu và sự nỗ lực của các học trò trước đối thủ mạnh như U17 Hàn Quốc. Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của những chi tiết nhỏ trong bóng đá ở cấp độ châu lục.

HLV Cristiano Roland động viên các học trò. (Ảnh: VFF)

“Trước tiên, thầy muốn chúc mừng sự cố gắng mà các em đã thể hiện trên sân. Bóng đá được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ và các em đã thấy điều đó quan trọng như thế nào”, HLV Cristiano Roland nói.

Nhà cầm quân người Brazil đồng thời yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng gạt lại nỗi buồn để tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng vòng bảng.

“Cơ hội vẫn còn trong tay chúng ta nên bây giờ điều quan trọng nhất là nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Trận đấu sau mới là trận quyết định. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải vượt qua. Toàn đội sẽ dốc toàn lực cho trận cuối cùng và chúng ta phải chiến đấu hết mình”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

Theo cục diện hiện tại của bảng C, U17 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé vào tứ kết cũng như suất tham dự VCK U17 World Cup 2026. Toàn đội sẽ tiếp tục tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng vòng bảng với quyết tâm giành kết quả tốt nhất.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam U17 Hàn Quốc VCK U17 châu Á 2026
Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 11/5: U17 Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc
VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 11/5 nhận được sự chú ý khi U17 Việt Nam để U17 Hàn Quốc vượt qua trong những phút cuối trận.

U17 nữ Việt Nam quyết tâm giành vé dự World Cup
VOV.VN - Trước trận bán kết gặp U17 nữ Australia, U17 nữ Việt Nam đặt mục tiêu vào bán kết U17 nữ châu Á 2026.

Tuyển thủ U17 nữ Việt Nam tự tin vào tấm vé World Cup
VOV.VN - Thủ môn Trần Thị Cẩm My chia sẻ quyết tâm cùng U17 nữ Việt Nam thắng Australia để giành vé dự U17 World Cup nữ 2026.

