U17 Việt Nam đi vào lịch sử Đông Nam Á, hai cầu thủ được vinh danh

Thứ Bảy, 05:45, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực khi đánh bại U17 Malaysia 3-0 trong trận chung kết tối 24/4, qua đó lần thứ 4 đăng quang Đông Nam Á - thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Với sự tự tin từ những chiến thắng đậm trước đối thủ, đoàn quân của HLV Cristiano Roland nhập cuộc chủ động, dâng cao đội hình và liên tục gây sức ép. Ngay phút 8, Sỹ Bách đã có cơ hội mở tỷ số nhưng cú dứt điểm lại tìm đến cột dọc. Dẫu vậy, thế bế tắc nhanh chóng được phá vỡ ở phút 11 khi Quý Vương tận dụng tốt tình huống phạt góc, đưa U17 Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Trước lối chơi phòng ngự lùi sâu của Malaysia, U17 Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận. Phút 45+4, Nguyễn Lực kiến tạo để Văn Dương dứt điểm chuẩn xác, nhân đôi cách biệt trước khi hiệp một khép lại.

u17 viet nam di vao lich su Dong nam A, hai cau thu duoc vinh danh hinh anh 1
U17 Việt Nam lần thứ 4 vô địch Đông Nam Á.

Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi. Phút 55, Văn Dương hoàn tất cú đúp sau pha phối hợp nhanh, bàn thắng được công nhận sau khi tham khảo VAR, ấn định chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục.

Với lợi thế lớn, U17 Việt Nam chơi chắc chắn, duy trì kiểm soát và không cho đối thủ cơ hội lật ngược tình thế. Chung cuộc, đội bóng áo đỏ giành chiến thắng xứng đáng, nâng tổng số lần vào chung kết lên 6 và có 4 lần bước lên ngôi vô địch (2006, 2010, 2017, 2026).

Không chỉ thống trị về thành tích, U17 Việt Nam còn ghi dấu ấn cá nhân khi Nguyễn Lực được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất, còn thủ môn Xuân Hòa nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất. Danh hiệu lần này là bước đệm quan trọng để U17 Việt Nam hướng tới VCK U17 châu Á 2026 với kỳ vọng lớn hơn.

PV/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam U17 Việt Nam vô địch U17 Việt Nam vs Malaysia U17 Việt Nam 3-0 Malaysia
Thắng đậm U17 Malaysia ở chung kết, U17 Việt Nam vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026

Tin bóng đá 24-4: U17 Việt Nam mơ vé World Cup sau giải Đông Nam Á

Kết quả U17 Đông Nam Á 2026 hôm nay 24/4: U17 Lào thua 0-8 trước U17 Australia

