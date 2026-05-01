Quang Hải nói lời gan ruột với con trai sau quyết định của U17 Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Lê Quang Khôi là 1 trong 4 cái tên vừa vô địch U17 Đông Nam Á 2026 nhưng không thể góp mặt trong danh sách U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu Á 2026.

Nguyễn Lê Quang Khôi là một trong những cầu thủ nhận được nhiều sự chú ý trong lứa U17 Việt Nam hiện tại, bởi lẽ tiền đạo này là con trai của cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải – thành viên ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Vào thời điểm U17 Việt Nam lên đường sang Saudi Arabia tham dự VCK U17 châu Á 2026, Quang Hải đã đăng tải thông điệp động viên cậu con trai Quang Khôi trên trang cá nhân.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải động viên con trai Nguyễn Lê Quang Khôi. (Ảnh: Chụp màn hình)

“Phía trước là một chặng đường dài. Thay đổi trong tương lại nhé anh bạn Nguyễn Quang Khôi năm này không được thì năm sau,nếu năm sau chưa giỏi thì vài năm nữa. Miễn đừng dừng lại và luôn phấn đấu nỗ lực cho sự nghiệp mình đã chọn nhé con trai” – Nguyễn Quang Hải chia sẻ.

Theo quy định của AFC, mỗi đội tham dự VCK U17 châu Á 2026 chỉ được đăng ký 23 cầu thủ. Trước đó, giải U17 Đông Nam Á 2026 cho phép mỗi đội đăng ký 26 cầu thủ. Bởi vậy, U17 Việt Nam buộc phải có những điều chỉnh nhân sự trước khi sang Saudi Arabia.

Bên cạnh Nguyễn Lê Quang Khôi, U17 Việt Nam cũng chia tay gồm thủ môn Hồ Lê Nguyên Chương, hậu vệ Phùng Quang Danh và tiền vệ Tạ Đình Phong. Ngoài ra, HLV Cristiano Roland quyết định gọi bổ sung tiền đạo Trần Mạnh Quân.

Theo lịch thi đấu VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam sẽ ra quân ở bảng C gặp U17 Yemen vào ngày 7/5, đối đầu U17 Hàn Quốc ngày 10/5 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE vào ngày 14/5.