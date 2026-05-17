Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết U17 châu Á 2026: Vắng bóng U17 Việt Nam

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết U17 châu Á 2026, xuất hiện trận "chung kết sớm" giữa U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan. Trong khi đó, U17 Việt Nam không thể tham dự sau khi đã bị loại sau trận thua 0-3 trước U17 Australia.

Ảnh: AFC.

U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan đang là những đội thể hiện ấn tượng nhất ở giải đấu năm nay. U17 Nhật Bản toàn thắng sau 4 trận đã đấu trong khi U17 Uzbekistan cũng thắng toàn bộ vòng bảng trước khi vượt qua U17 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở vòng tứ kết.

U17 Nhật Bản là đội đang giữ kỷ lục với 4 lần vô địch giải đấu còn U17 Uzbekistan chính là ĐKVĐ sau khi đánh bại chủ nhà Saudi Arabia ở trận chung kết năm ngoái. Trận "chung kết sớm" của U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra lúc 22h ngày 19/5.

Ở trận bán kết 2 diễn ra lúc 1h30 ngày 20/5, U17 Trung Quốc sẽ đối đầu U17 Australia. Đây là màn so tài được đánh giá cân tài, cân sức sau những gì đôi bên đã thể hiện từ đầu giải.

2 đội thắng ở bán kết sẽ vào chung kết đá tranh chức vô địch còn 2 đội thua sẽ đạt đồng giải ba mà không thi đấu trận tranh huy chương đồng.