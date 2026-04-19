Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 19/4: "Chung kết" Ngoại hạng Anh

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 19/4, trận cầu được người hâm mộ cả thế giới chờ đợi sẽ là trận "chung kết" Ngoại hạng Anh 2025/2026 giữa Man City và Arsenal. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 22h30 theo giờ Việt Nam trên sân Etihad.

Trước trận đấu này, Arsenal đang có 70 điểm, hơn Man City 6 điểm nhưng Pháo thủ lại đá nhiều hơn 1 trận. Điều đó đồng nghĩa nếu Man City thắng, họ sẽ chỉ còn kém đối thủ 3 điểm. Tiếp theo, nếu thầy trò HLV Guardiola thắng nốt Crystal Palace ở trận đá bù, họ sẽ chính thức san bằng điểm số với Arsenal.

Với hiệu số hiện tại là +35, Man City chỉ kém Arsenal 3 bàn thắng (+38). Do đó nếu thắng Arsenal và sau đó hạ Crystal Palace, Man City sẽ chính thức lên ngôi đầu bảng và chiếm lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Đó là lý do mà trận đấu tại Eithad được đánh giá như chung kết của Ngoại hạng Anh 2025/2026 và bất cứ kết quả nào cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 19/4, một số trận đấu đáng chú ý khác sẽ diễn ra như Everton vs Liverpool (Ngoại hạng Anh -20h), Bayern Munich vs Stuttgart (22h30 - Bundesliga), Juventus vs Bologna (Serie A - 1h45 rạng sáng 20/4) và PSG vs Lyon (Ligue 1 - 1h45 rạng sáng 20/4).