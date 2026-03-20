Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 20/3: MU tiếp đà thăng hoa?

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 20/3, Bournemouth vs MU sẽ chạm trán ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra vào lúc 03h00 rạng sáng 21/3 trên sân vận động Vitality.

MU đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Kể từ khi ông nắm quyền, Quỷ đỏ giành tới 22 điểm, nhiều nhất giải trong cùng giai đoạn.

Trong 9 trận gần nhất, MU thắng 7, hòa 1 và chỉ thua 1, nổi bật là các chiến thắng trước Man City, Arsenal và Aston Villa. Thành tích này giúp Bruno Fernandes và các đồng đội vươn lên vị trí thứ 3 với 54 điểm, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua top 4.

Tuy nhiên, phong độ sân khách vẫn là điểm yếu khi MU chỉ giành 21 điểm sau 15 trận xa nhà. HLV Carrick cũng từng nếm thất bại duy nhất trên sân Newcastle và đang quyết tâm cải thiện điều này.

Về lực lượng, Bournemouth thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương nhưng có thể đón David Brooks trở lại đội hình chính. Trong khi đó, MU tiếp tục không có Lisandro Martinez, De Ligt và Dorgu.

Trên hàng công, Bruno Fernandes vẫn là “linh hồn” của đội bóng với 16 kiến tạo mùa này. Đội trưởng MU sẽ tiếp tục dẫn dắt lối chơi, hỗ trợ cho Cunha, Mbeumo và Diallo, trong khi Sesko sẵn sàng tạo đột biến từ ghế dự bị.

