Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 20/3: MU tiếp đà thăng hoa?

Thứ Sáu, 08:00, 20/03/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 20/3: Bournemouth vs MU chạm trán ở trận đấu sớm nhất vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 20/3, Bournemouth vs MU sẽ chạm trán ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra vào lúc 03h00 rạng sáng 21/3 trên sân vận động Vitality.

lich thi dau va truc tiep bong da hom nay 20 3 mu tiep da thang hoa hinh anh 1
Bournemouth vs MU so tài ở vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/2026

MU đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Kể từ khi ông nắm quyền, Quỷ đỏ giành tới 22 điểm, nhiều nhất giải trong cùng giai đoạn.

Trong 9 trận gần nhất, MU thắng 7, hòa 1 và chỉ thua 1, nổi bật là các chiến thắng trước Man City, Arsenal và Aston Villa. Thành tích này giúp Bruno Fernandes và các đồng đội vươn lên vị trí thứ 3 với 54 điểm, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua top 4.

Tuy nhiên, phong độ sân khách vẫn là điểm yếu khi MU chỉ giành 21 điểm sau 15 trận xa nhà. HLV Carrick cũng từng nếm thất bại duy nhất trên sân Newcastle và đang quyết tâm cải thiện điều này.

Về lực lượng, Bournemouth thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương nhưng có thể đón David Brooks trở lại đội hình chính. Trong khi đó, MU tiếp tục không có Lisandro Martinez, De Ligt và Dorgu.

Trên hàng công, Bruno Fernandes vẫn là “linh hồn” của đội bóng với 16 kiến tạo mùa này. Đội trưởng MU sẽ tiếp tục dẫn dắt lối chơi, hỗ trợ cho Cunha, Mbeumo và Diallo, trong khi Sesko sẵn sàng tạo đột biến từ ghế dự bị.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025 2026 mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất tính đến sau vòng 30: MU củng cố vị trí top 3 với 54 điểm sau trận thắng trước Aston Villa, trong khi Arsenal có 70 điểm để tiếp tục dẫn đầu và bỏ xa Man City với khoảng cách 9 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Quách Khiêm/VOV.VN
Sau vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026: Nỗi buồn của Ngoại hạng Anh
Sau vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026: Nỗi buồn của Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Ngoại hạng Anh có tới 6 đại diện góp mặt ở vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026, nhưng chỉ Arsenal và Chelsea giành vé vào tứ kết, qua đó cho thấy sự hụt hơi rõ rệt của giải đấu này ở sân chơi châu lục.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất tính đến sau vòng 30: MU củng cố vị trí top 3 với 54 điểm sau trận thắng trước Aston Villa, trong khi Arsenal có 70 điểm để tiếp tục dẫn đầu và bỏ xa Man City với khoảng cách 9 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Cuộc đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh: Tottenham sẽ thoát hiểm?

VOV.VN - Cuộc đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh đang có những diễn biến rất hấp dẫn và Tottenham đã có những dấu hiệu cho thấy họ hoàn toàn có thể thoát hiểm.

