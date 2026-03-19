Sau vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026: Nỗi buồn của Ngoại hạng Anh

Thứ Năm, 08:57, 19/03/2026
VOV.VN - Ngoại hạng Anh có tới 6 đại diện góp mặt ở vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026, nhưng chỉ Arsenal và Chelsea giành vé vào tứ kết, qua đó cho thấy sự hụt hơi rõ rệt của giải đấu này ở sân chơi châu lục.

Ngoại hạng Anh gây thất vọng lớn

Vòng 1/8 chứng kiến sự hiện diện áp đảo về số lượng của bóng đá Anh với Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, Tottenham và Newcastle. Người hâm mộ kỳ vọng các đại diện xứ sương mù sẽ khẳng định vị thế bằng việc tiến sâu tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Dù áp đảo về số lượng, Ngoại hạng Anh không thể đảm bảo chất lượng khi có tới 4/6 đội phải dừng bước, trong đó nhiều đội nhận thất bại nặng nề.

Man City thua đậm Real Madrid.

Man City – một trong những ứng viên vô địch gây thất vọng lớn khi để thua Real Madrid với tổng tỉ số 1-5 sau hai lượt trận. Đây cũng là mùa thứ ba liên tiếp và là lần thứ tư trong 5 mùa gần nhất đội bóng này bị đại diện Tây Ban Nha loại khỏi đấu trường châu Âu.

Newcastle cũng không thể tạo nên bất ngờ khi thua đậm Barca với tổng tỉ số 3-8. Tottenham tiếp tục gây thất vọng khi để Atletico Madrid đánh bại 5-3 sau hai lượt trận. Trong khi đó, Chelsea có màn trình diễn đáng quên khi thua đậm 2-8 trước đương kim vô địch PSG.

Chelsea gục ngã trước nhà đương kim vô địch PSG.

Arsenal và Liverpool là hai đội hiếm hoi cứu vãn hình ảnh cho bóng đá Anh. Arsenal hòa 1-1 trước Bayer Leverkusen ở lượt đi, trước khi giành chiến thắng 2-0 ở lượt về để giành quyền đi tiếp. Liverpool thua 0-1 trước Galatasaray ở lượt đi nhưng bùng nổ ở lượt về với chiến thắng 4-0, qua đó thắng chung cuộc 4-1 và góp mặt tại tứ kết.

La Liga thể hiện đẳng cấp

Trái ngược với sự sa sút của Ngoại hạng Anh, La Liga khẳng định vị thế với 3 đại diện gồm Real Madrid, Barca và Atletico Madrid. Cả ba đội đều giành chiến thắng thuyết phục để tiến vào tứ kết, đạt tỷ lệ 100%.

Trong số 8 đội góp mặt ở vòng tứ kết, La Liga đóng góp nhiều đại diện nhất với 3 đội, vượt qua Ngoại hạng Anh. Các suất còn lại thuộc về Đức, Pháp và Bồ Đào Nha, mỗi quốc gia có 1 đại diện.

La Liga chắc chắn có đại diện vào bán kết.

Theo kết quả phân nhánh, Barca sẽ đối đầu Atletico Madrid ở tứ kết, qua đó đảm bảo La Liga chắc chắn có ít nhất một đại diện góp mặt ở bán kết. Ở nhánh còn lại, Real Madrid tiếp tục nuôi hy vọng tiến sâu, mở ra khả năng về một trận chung kết toàn Tây Ban Nha.

Vẫn còn sớm để mơ về “Siêu kinh điển” hay chung kết toàn Tây Ban Nha. Nhưng việc các đại diện La Liga thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở vòng 1/8 cho thấy chất lượng đội hình và kinh nghiệm của các đội bóng này tại sân chơi danh giá nhất lục địa già.

Trí Minh/VOV.VN
Tag: Cúp C1 châu Âu 2025/2026 vòng 1/8 Champions League Ngoại hạng Anh thất bại Arsenal vào tứ kết Liverpool vào tứ kết
