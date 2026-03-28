Hai thế lực bóng đá châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ ra sân trong loạt trận giao hữu quốc tế hôm nay

Sự xuất hiện của 2 thế lực bóng đá châu Á là ĐT Hàn Quốc và ĐT Nhật Bản là điểm nhấn nổi bật trong lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 28/3 rạng sáng 29/3.

ĐT Hàn Quốc sẽ đá giao hữu với ĐT Bờ Biển Ngà trên sân MK tại Anh. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra vào lúc 21h00 tối 28/3, khung giờ thuận lợi cho khán giả Việt Nam theo dõi. Cùng thời điểm, ĐT Kyrgyzstan sẽ đối đầu với ĐT Madagascar và ĐT San Marino sẽ gặp ĐT Faroe.

Trong khi đó, ĐT Nhật Bản sẽ tới làm khách của ĐT Scotland trên sân Hampden Park. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 00h00 rạng sáng 29/3 theo giờ Việt Nam. Cùng thời điểm, ĐT Canada sẽ gặp ĐT Iceland và ĐT Hungary sẽ chạm trán ĐT Slovenia.

Sáng sớm 29/3, ĐT Mỹ sẽ có trận giao hữu đáng chú ý với ĐT Bỉ vào lúc 02h30 và ĐT Mexico sẽ có màn thử lửa với ĐT Bồ Đào Nha. Đây là những bước chuẩn bị quan trọng của những nước đồng chủ nhà World Cup 2026.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21h00 ngày 28/3: Hàn Quốc – Bờ Biển Ngà 21h00 ngày 28/3: Kyrgyzstan – Madagascar 21h00 ngày 28/3: San Marino – Faroe 23h00 ngày 28/3: Senegal – Peru 00h00 ngày 29/3: Scotland – Nhật Bản 00h00 ngày 29/3: Canada – Iceland 00h00 ngày 29/3: Hungary – Slovenia 02h30 ngày 29/3: Mỹ - Bỉ 08h00 ngày 29/3: Mexico – Bồ Đào Nha