中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 28/3

Thứ Bảy, 07:00, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 28/3 rạng sáng 29/3, loạt trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days sẽ diễn ra sôi động với hàng loạt trận đấu hấp dẫn.

lich thi dau va truc tiep bong da hom nay 28 3 hinh anh 1
Hai thế lực bóng đá châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ ra sân trong loạt trận giao hữu quốc tế hôm nay

Sự xuất hiện của 2 thế lực bóng đá châu Á là ĐT Hàn Quốc và ĐT Nhật Bản là điểm nhấn nổi bật trong lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 28/3 rạng sáng 29/3.

ĐT Hàn Quốc sẽ đá giao hữu với ĐT Bờ Biển Ngà trên sân MK tại Anh. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra vào lúc 21h00 tối 28/3, khung giờ thuận lợi cho khán giả Việt Nam theo dõi. Cùng thời điểm, ĐT Kyrgyzstan sẽ đối đầu với ĐT Madagascar và ĐT San Marino sẽ gặp ĐT Faroe.

Trong khi đó, ĐT Nhật Bản sẽ tới làm khách của ĐT Scotland trên sân Hampden Park. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 00h00 rạng sáng 29/3 theo giờ Việt Nam. Cùng thời điểm, ĐT Canada sẽ gặp ĐT Iceland và ĐT Hungary sẽ chạm trán ĐT Slovenia.

Sáng sớm 29/3, ĐT Mỹ sẽ có trận giao hữu đáng chú ý với ĐT Bỉ vào lúc 02h30 và ĐT Mexico sẽ có màn thử lửa với ĐT Bồ Đào Nha. Đây là những bước chuẩn bị quan trọng của những nước đồng chủ nhà World Cup 2026.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

21h00 ngày 28/3: Hàn Quốc – Bờ Biển Ngà

21h00 ngày 28/3: Kyrgyzstan – Madagascar

21h00 ngày 28/3: San Marino – Faroe

23h00 ngày 28/3: Senegal – Peru

00h00 ngày 29/3: Scotland – Nhật Bản

00h00 ngày 29/3: Canada – Iceland

00h00 ngày 29/3: Hungary – Slovenia

02h30 ngày 29/3: Mỹ - Bỉ

08h00 ngày 29/3: Mexico – Bồ Đào Nha

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Lịch thi đấu bóng đá Nhật Bản Hàn Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

World Cup 2026 “dậy sóng” sau quyết định lịch sử từ FIFA
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá