Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 28/4

Thứ Ba, 07:00, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 28/4, tâm điểm sẽ là trận bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu giữa PSG và Bayern Munich.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 28/4, trận bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG và Bayern Munich sẽ là màn đọ sức tâm điểm. 

lich thi dau va truc tiep bong da hom nay 28 4 hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Trận đấu được người hâm mộ trên toàn thế giới chờ đợi sẽ diễn ra trên sân Công viên Các Hoàng tử ở Paris (Pháp) vào lúc 2h rạng sáng 29/4 theo giờ Việt Nam. 

Đây là trận đấu được đánh giá rất cân bằng khi đôi bên có sức mạnh gần như tương đương và cũng đang ở trạng thái phong độ tương đối tốt thời gian gần đây. 

Trong cuộc đọ sức đỉnh cao này, các học trò của ông Luis Enrique có lợi thế được chơi trên sân nhà. Yếu tố này rất quan trọng, bởi PSG không thua 5 trận liên tiếp gần đây ở Cúp Cúp C1 châu Âu bao gồm 2 chiến thắng mới đây nhất lần lượt trước Chelsea (5-2) và Liverpool (2-0).

Tại vòng bảng, hai đội cũng đã gặp nhau trên sân Công viên Các Hoàng tử và khi đó Bayern đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. 

Trong trận đấu rạng sáng 29/4, PSG chỉ có 2 trường hợp vắng mặt do chấn thương gồm tiền đạo trẻ Quentin Ndjantou và tiền vệ Vitinha. Phía Bayern Munich có khá nhiều trường hợp không thể hành quân đến Paris do chấn thương, đó là Serge Gnabry, Lennart Karl, Sven Ulreich, Tom Bischof, Maycon Cardozo.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 28/4, một số giải đấu đáng chú ý khác cũng diễn ra là hạng Nhất Anh, giải VĐQG Saudi Arabia và giải U17 nữ Nam Mỹ. 

PV/VOV.VN
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/4: MU giữ vững vị trí trong top 3?

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/4 nhận được sự chú ý khi MU có trận đấu quan trọng với Brentford để nỗ lực giữ vững vị trí thứ ba.

Tin bóng đá 26-4: Đội bóng V-League có lịch thi đấu "ác mộng" trong tháng 5/2026

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 26-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đội bóng V-League có lịch thi đấu "ác mộng" trong tháng 5/2026; Tân binh ĐT Việt Nam liên tiếp ghi điểm với HLV Kim Sang Sik; Atletico “giải hạn”, sẵn sàng nghênh chiến Arsenal…

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/4

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/4 rạng sáng mai 27/4 với trận bán kết FA Cup cùng những cuộc đọ sức tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

