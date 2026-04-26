Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/4 rạng sáng mai 27/4 , tâm điểm chú ý sẽ là trận bán kết FA Cup giữa Chelsea gặp Leeds. Cuộc so tài này sẽ diễn ra lúc 21h00 ngày 26/4 theo giờ Việt Nam.

Chelsea và Leeds sẽ tranh vé vào chung kết FA Cup

Đây cũng là trận đầu tiên của Chelsea sau khi sa thải HLV Liam Rosenior vì chuỗi thành tích bết bát. HLV tạm quyền Calum McFarlane là người sẽ dẫn dắt The Blues tranh vé vào chung kết FA Cup với Leeds.

Hiện tại, FA Cup đang là hy vọng để có danh hiệu của Chelsea ở mùa giải này. Trong khi đó, Leeds đang hướng đến lần đầu tiên lọt vào chung kết FA Cup kể từ năm 1973.

Tại Serie A, Inter sẽ xem như chạm một tay vào chức vô địch nếu giành chiến thắng trước Torino vào lúc 23h00 ngày 26/4. Ngoài ra, AC Milan sẽ có trận đại chiến với Juventus vào lúc 01h45 ngày 27/4.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/4 rạng sáng mai 27/4, một số trận đấu đáng chú ý có thể kể đến Villarreal gặp Celta tại La Liga, Dortmund tiếp đón Freiburg ở Bundesliga hay Marseille chạm trán Nice tại Ligue 1.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/4 rạng sáng mai 27/4 FA Cup 21h00 ngày 26/4: Chelsea - Leeds Serie A 17h30 ngày 26/4: Fiorentina - Sassuolo 20h00 ngày 26/4: Genoa - Como 23h00 ngày 26/4: Torino - Inter Milan 01h45 ngày 27/4: AC Milan - Juventus La Liga 19h00 ngày 26/4: Rayo - Sociedad 21h15 ngày 26/4: Oviedo - Elche 23h30 ngày 26/4: Osasuna - Sevilla 02h00 ngày 27/4: Villarreal - Celta Bundesliga 20h30 ngày 26/4: Stuttgart - Werder Bremen 22h30 ngày 26/4: Dortmund - Freiburg Ligue 1 20h00 ngày 26/4: Lorient - Strasbourg 22h15 ngày 26/4: Paris - Lille 22h15 ngày 26/4: Le Havre - Metz 22h15 ngày 26/4: Rennes - Nantes 01h45 ngày 27/4: Marseille - Nice