中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/4

Chủ Nhật, 07:30, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/4 rạng sáng mai 27/4 với trận bán kết FA Cup cùng những cuộc đọ sức tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/4 rạng sáng mai 27/4 , tâm điểm chú ý sẽ là trận bán kết FA Cup giữa Chelsea gặp Leeds. Cuộc so tài này sẽ diễn ra lúc 21h00 ngày 26/4 theo giờ Việt Nam.

lich thi dau va truc tiep bong da hom nay 26 4 hinh anh 1
Chelsea và Leeds sẽ tranh vé vào chung kết FA Cup

Đây cũng là trận đầu tiên của Chelsea sau khi sa thải HLV Liam Rosenior vì chuỗi thành tích bết bát. HLV tạm quyền Calum McFarlane là người sẽ dẫn dắt The Blues tranh vé vào chung kết FA Cup với Leeds.

Hiện tại, FA Cup đang là hy vọng để có danh hiệu của Chelsea ở mùa giải này. Trong khi đó, Leeds đang hướng đến lần đầu tiên lọt vào chung kết FA Cup kể từ năm 1973.

Tại Serie A, Inter sẽ xem như chạm một tay vào chức vô địch nếu giành chiến thắng trước Torino vào lúc 23h00 ngày 26/4. Ngoài ra, AC Milan sẽ có trận đại chiến với Juventus vào lúc 01h45 ngày 27/4.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/4 rạng sáng mai 27/4, một số trận đấu đáng chú ý có thể kể đến Villarreal gặp Celta tại La Liga, Dortmund tiếp đón Freiburg ở Bundesliga hay Marseille chạm trán Nice tại Ligue 1.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/4 rạng sáng mai 27/4

FA Cup

21h00 ngày 26/4: Chelsea - Leeds

Serie A

17h30 ngày 26/4: Fiorentina - Sassuolo

20h00 ngày 26/4: Genoa - Como

23h00 ngày 26/4: Torino - Inter Milan

01h45 ngày 27/4: AC Milan - Juventus

La Liga

19h00 ngày 26/4: Rayo - Sociedad

21h15 ngày 26/4: Oviedo - Elche

23h30 ngày 26/4: Osasuna - Sevilla

02h00 ngày 27/4: Villarreal - Celta

Bundesliga

20h30 ngày 26/4: Stuttgart - Werder Bremen

22h30 ngày 26/4: Dortmund - Freiburg

Ligue 1

20h00 ngày 26/4: Lorient - Strasbourg

22h15 ngày 26/4: Paris - Lille

22h15 ngày 26/4: Le Havre - Metz

22h15 ngày 26/4: Rennes - Nantes

01h45 ngày 27/4: Marseille - Nice

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Lịch thi đấu trực tiếp bóng đá FA Cup Chelsea Leeds
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế