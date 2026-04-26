Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/4
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/4 rạng sáng mai 27/4 với trận bán kết FA Cup cùng những cuộc đọ sức tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/4 rạng sáng mai 27/4 , tâm điểm chú ý sẽ là trận bán kết FA Cup giữa Chelsea gặp Leeds. Cuộc so tài này sẽ diễn ra lúc 21h00 ngày 26/4 theo giờ Việt Nam.
Đây cũng là trận đầu tiên của Chelsea sau khi sa thải HLV Liam Rosenior vì chuỗi thành tích bết bát. HLV tạm quyền Calum McFarlane là người sẽ dẫn dắt The Blues tranh vé vào chung kết FA Cup với Leeds.
Hiện tại, FA Cup đang là hy vọng để có danh hiệu của Chelsea ở mùa giải này. Trong khi đó, Leeds đang hướng đến lần đầu tiên lọt vào chung kết FA Cup kể từ năm 1973.
Tại Serie A, Inter sẽ xem như chạm một tay vào chức vô địch nếu giành chiến thắng trước Torino vào lúc 23h00 ngày 26/4. Ngoài ra, AC Milan sẽ có trận đại chiến với Juventus vào lúc 01h45 ngày 27/4.
Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/4 rạng sáng mai 27/4, một số trận đấu đáng chú ý có thể kể đến Villarreal gặp Celta tại La Liga, Dortmund tiếp đón Freiburg ở Bundesliga hay Marseille chạm trán Nice tại Ligue 1.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/4 rạng sáng mai 27/4
FA Cup
21h00 ngày 26/4: Chelsea - Leeds
Serie A
17h30 ngày 26/4: Fiorentina - Sassuolo
20h00 ngày 26/4: Genoa - Como
23h00 ngày 26/4: Torino - Inter Milan
01h45 ngày 27/4: AC Milan - Juventus
La Liga
19h00 ngày 26/4: Rayo - Sociedad
21h15 ngày 26/4: Oviedo - Elche
23h30 ngày 26/4: Osasuna - Sevilla
02h00 ngày 27/4: Villarreal - Celta
Bundesliga
20h30 ngày 26/4: Stuttgart - Werder Bremen
22h30 ngày 26/4: Dortmund - Freiburg
Ligue 1
20h00 ngày 26/4: Lorient - Strasbourg
22h15 ngày 26/4: Paris - Lille
22h15 ngày 26/4: Le Havre - Metz
22h15 ngày 26/4: Rennes - Nantes
01h45 ngày 27/4: Marseille - Nice