  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/4: MU giữ vững vị trí trong top 3?

Thứ Hai, 07:00, 27/04/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/4 nhận được sự chú ý khi MU có trận đấu quan trọng với Brentford để nỗ lực giữ vững vị trí thứ ba.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/4 được người hâm mộ quan tâm với trận đấu muộn của vòng 34 ngoại hạng Anh 2025/26. Trận đấu với Brentford là cơ hội để MU củng cố vị trí thứ 3 khi Aston Villa và Liverpool đang bám đuổi mạnh mẽ.

MU chạm trán Brentford trên sân nhà.

MU thời gian gần đây không có phong độ quá ổn định khi có 2 chiến thắng, 2 trận hoà cùng 1 thất bại. Trận thắng Chelsea ở vòng đấu trước giúp “Quỷ đỏ” tạm lấy lại niềm vui sau hai trận không thắng, đồng thời mỗi trận đều mất cầu thủ do nhận thẻ đỏ.

Tuy nhiên, phong độ của Brentford cũng không thực sự tốt khi có đến 5 trận hoà liên tiếp tại ngoại hạng Anh. Việc phải làm khách của MU khiến Brentford khó tìm được niềm vui chiến thắng, khi thầy trò HLV Carrick đã giải toả được tâm lý sau trận thắng ở vòng đấu trước.

Nếu giành chiến thắng, MU sẽ tạo ra khoảng cách 11 điểm nhiều hơn so với đội bóng đứng thứ sáu là Brighton. Điều đó sẽ giúp MU giành vé dự cúp C1 mùa sau nếu giành thêm ít nhất một chiến thắng trong giai đoạn cuối mùa.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 27/4:

Ngoại hạng Anh

28/4 2h00 MU - Brentford

Serie A

27/4 23h30 Cagliari - Atalanta

28/4 1h45 Lazio - Udinese

La Liga

28/4 2h00 Espanyol - Levante

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play
Như Đạt/VOV.VN
Tin liên quan

Hạ gục Leeds, Chelsea vào chung kết FA Cup gặp Man City

VOV.VN - Enzo Fernandez ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea đánh bại Leeds 1-0 để tiến vào chung kết FA Cup 2025/2026 gặp Man City.

VOV.VN - Enzo Fernandez ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea đánh bại Leeds 1-0 để tiến vào chung kết FA Cup 2025/2026 gặp Man City.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Kịch tính cao độ

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất, cuộc đua vô địch và vào tốp 5 đang diễn ra kịch tính, hấp dẫn.

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất, cuộc đua vô địch và vào tốp 5 đang diễn ra kịch tính, hấp dẫn.

Kết quả bóng đá hôm nay 26/4: Man City vào chung kết FA Cup 2025/2026

VOV.VN - Trận bán kết FA Cup 2025/2026 giữa Man City và Southampton khép lại với chiến thắng kịch tính 2-1, qua đó giúp Man City chính thức giành vé vào chung kết.

VOV.VN - Trận bán kết FA Cup 2025/2026 giữa Man City và Southampton khép lại với chiến thắng kịch tính 2-1, qua đó giúp Man City chính thức giành vé vào chung kết.

