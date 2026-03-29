Trận giao hữu giữa ĐT Colombia và ĐT Pháp là tâm điểm chú ý trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 29/3 rạng sáng 30/3, người hâm mộ sẽ tiếp tục được chứng kiến những trận đấu giao hữu quốc tế trong dịp FIFA Days tháng 3/2026. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là trận ĐT Colombia gặp ĐT Pháp lúc 02h00 ngày 30/3 theo giờ Việt Nam.

Trước cuộc so tài này, ĐT Pháp vừa gây ấn tượng khi giành chiến thắng 2-1 trước ĐT Brazil dù chỉ còn 10 người ở trận giao hữu hôm 27/3. Phía bên kia chiến tuyến, ĐT Colombia vừa nhận thất bại 1-2 khi đá giao hữu với ĐT Croatia.

Bên cạnh trận ĐT Colombia gặp ĐT Pháp, loạt trận giao hữu quốc tế đêm 29/3 rạng sáng 30/3 còn có các cặp đấu đáng chú ý như Lithuania đối đầu Georgia, Armenia chạm trán Belarus hay Cộng hòa Dominica gặp Cuba.

Trong bối cảnh bóng đá nam đang sôi động với các trận giao hữu quốc tế, làng bóng đá nữ sẽ chứng kiến trận siêu kinh điển giữa Nữ Real Madrid và Nữ Barca tại La Liga nữ vào lúc 02h00 ngày 30/3 theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay Giao hữu quốc tế 20h00 ngày 29/3: Lithuania – Georgia 21h00 ngày 29/3: Armenia – Belarus 02h00 ngày 30/3: Colombia – Pháp 05h00 ngày 30/3: Cộng hòa Dominica – Cuba FA Cup nữ 18h00 ngày 29/3: Nữ Chelsea – Nữ Aston Villa 18h00 ngày 29/3: Nữ West Ham – Nữ London City Lionesses 21h00 ngày 29/3: Nữ Leicester – Nữ Brighton La Liga nữ 02h00 ngày 30/3: Nữ Real Madrid – Nữ Barca