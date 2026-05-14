Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/5, tâm điểm là vòng bán kết Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 với hai cặp đấu hấp dẫn.

U14 Hà Nội đối đầu U14 AMD Malaysia lúc 14h30, trong khi U14 SLNA sẽ chạm trán U14 PVF lúc 15h45 để cạnh tranh tấm vé vào chung kết.

U14 Hà Nội vào bán kết Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sau trận thắng hủy diệt đại diện đến từ Nhật Bản.

Ở vòng tứ kết, U14 SLNA gây ấn tượng mạnh khi đánh bại U14 Eumseong (Hàn Quốc) với tỷ số 2-0. Trong khi đó, U14 PVF cũng cho thấy bản lĩnh khi vượt qua U14 HAGL với chiến thắng tối thiểu 1-0.

Hai cặp đấu còn lại chứng kiến sức mạnh vượt trội của các đại diện trẻ Việt Nam và khu vực. U14 Hà Nội vùi dập U14 Jubilo Iwata (Nhật Bản) với tỉ số 7-1, trong khi U14 AMD Malaysia giành thắng lợi thuyết phục 3-0 trước U14 Shenzhen (Trung Quốc).

Không chỉ bóng đá trẻ, sân chơi futsal trong nước cũng diễn ra sôi động trong ngày 14/5. Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 bước vào lượt trận thứ hai với hai cặp đấu đáng chú ý.

Cụ thể, Trẻ TP.HCM sẽ đối đầu Tân Hiệp Hưng TP.HCM vào lúc 14h00. Sau đó, Sài Gòn Titans chạm trán Sahako lúc 17h00 trong trận đấu được chờ đợi.