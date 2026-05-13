Kết quả bóng đá hôm nay 13/5: Nam Định thua Selangor, bị loại ở Cúp C1 Đông Nam Á
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 13/5: Nam Định thua Selangor 0-2 ở trận lượt về, bị loại ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á với tổng tỷ số 1-4.
Trận lượt về là một trận đấu Nam Định cần phải thắng để vượt qua trận thua 1-2 từ lượt đi nhưng đội bóng thành Nam đã chơi không tốt và để đối thủ ghi thêm 2 bàn thắng.
Chung cuộc, Nam Định thua Selangor 0-2 ở trận lượt về, bị loại ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026 với tổng tỷ số thua 1-4.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Nam Định vs Selangor trong khuôn khổ bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026.
Ở bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á, CLB Nam Định sẽ đối đầu với CLB Selangor (Malaysia) vào lúc 17h30 ngày 13/5 trên sân Thiên Trường.
Ở trận lượt đi, CLB Nam Định đã để thua Selangor 1-2 trên sân khách nên nếu muốn giành quyền vào chung kết, đại diện V-League cần thắng cách biệt 2 bàn trở lên trong trận lượt về. Nếu hòa hoặc thua, CLB Nam Định sẽ dừng bước. Trong khi dó, nếu 90 phút chính thức trận lượt về kết thúc với chiến thắng cách biệt 1 bàn cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, trận đấu sẽ phải bước vào 2 hiệp phụ.
Đây là nhiệm vụ không dễ với CLB Nam Định nhưng lợi thế sân nhà Thiên Trường sẽ là điểm tựa lớn để đội bóng thành Nam hướng tới mục tiêu lật ngược tình thế. Trước đó, CLB Nam Định cũng đã để những trụ cột nghỉ ngơi trong trận đấu với CLB CAHN ở V-League nên các nhân tố tốt nhất sẽ ra sân trước Selangor.
Chia sẻ trước trận lượt về, tiền đạo Nguyễn Xuân Son nói: "Thành thật mà nói, tôi rất hào hứng cho trận đấu ngày mai. Sự chuẩn bị của toàn đội rất tốt và mọi người đều sẵn sàng. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng bởi đây là món quà dành cho người hâm mộ. Với chúng tôi, trận đấu này giống như một trận chung kết chứ không phải bán kết.
Sự ủng hộ tại Thiên Trường luôn rất cuồng nhiệt và tiếp thêm động lực cho toàn đội. Chúng tôi sẽ cố gắng có một trận đấu thật tốt để giành chiến thắng.
Không chỉ là tôi đang thi đấu cho Nam Định, mà tôi và các đồng đội ở CLB Nam Định đang đại diện cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi thi đấu trận này vì người hâm mộ Việt Nam".
Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt tự tin vào cơ hội lật ngược tình thế của đại diện V-League khi CLB Nam Định được thi đấu trên sân nhà ở lượt về.
Nhà cầm quân của Nam Định nói: "Cách biệt một bàn không phải vấn đề quá lớn. Chúng tôi sẽ làm mọi cách và dồn toàn tâm toàn lực để đạt được chiến thắng với cách biệt cần thiết nhằm giành quyền vào chơi trận chung kết.
Chúng tôi đã họp và rút kinh nghiệm rất kỹ. Đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng. Toàn đội đã có những bài tập để cải thiện vấn đề này và tôi tin rằng trận đấu ngày mai chúng tôi sẽ làm tốt hơn".
1' Trận đấu bắt đầu !!! Nam Định giao bóng trước.
6' Trong những phút đầu tiên, đội khách là những người khởi đầu tốt hơn. Nam Định chưa có được sự liền mạch trong các pha phối hợp.
13' Nam Định có thời cơ đáng kể đầu tiên trong trận khi đội chủ nhà tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Selangor. Walber Motta nhanh chân dứt điểm nhưng bóng chạm người một cầu thủ đội khách đi ra ngoài.
17' Nam Định đang dần kiểm soát tốt trận đấu với những áp lực về khung thành Selangor. Tuy vậy, độ chỉnh xác ở các pha bóng quyết định là chưa cao.
19' Cầu thủ đội khách có tình huống lên bóng nhanh, Chrigor băng xuống đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh và tung ra cú lốp bóng, may cho Nam Định là thủ thành số 26 đã kịp thời hóa giải.
26' Percy Tau thực hiện quả phạt góc, hậu vệ Selangor phá bóng ra đến đúng tầm chân Văn Vĩ. Cầu thủ của Nam Định băng lên nỗ lực dứt điểm nhưng một cầu thủ khác của đội khách đã ngăn cản thành công.
33' Nỗ lực của Caio Cesar tạo cơ hội cho Percy Tau băng lên bên cánh phải. Cầu thủ người Nam Phi căng ngang vào trong cho Xuân Son dứt điểm nhưng cú sút của số 14 lại quá nhẹ, đi thẳng vào vị trí của thủ môn Sikh Izhan.
37' PHẠT ĐỀN CHO SELANGOR!! Dijks ôm vào cổ của cầu thủ Selangor trong vòng cấm Nam Định. Trọng tài tham khảo VAR và cho đội khách hưởng phạt đền.
40' VÀO OOOO!!!! Trên chấm phạt đền, Chrigor thực hiện cú đá quyết đoán, tung lưới Nam Định. Tỷ số trận lượt về là 1-0 cho Selangor.
Hiệp 1 có ít nhất 4 phút bù giờ!!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Selangor. Đại diện Malaysia đang dẫn 3-1 ở tổng tỷ số.
Hiệp 2 bắt đầu!! Ngay đầu hiệp 2, Văn Kiên và Ti Phông đã được tung vào sân.
50' Chrigor có bóng bên cánh trái và căng ngang vào trong khiến thủ môn Nguyên Mạnh phải can thiệp cứu thua.
52' Nam Định có tình huống tấn công sắc nét, Tau có bóng bên cánh phải rồi ngoặt bóng để dứt điểm, trái bóng tìm đến Ti Phông trong vòng cấm và cầu thủ này sút bóng tung lưới đội khách, Tuy nhiên, trọng tài đã phất cờ báo việt vị.
60' Nam Định vẫn đang duy trì sức ép lớn. Điều đội chủ nhà thiếu lúc này là sự chuẩn xác ở các pha bóng quyết định.
67' Sức ép của Nam Định đã phần nào bị giảm đi. Selangor đã gần như làm quen được với cường độ tấn công của đội chủ nhà nên đang triển khai khả năng phòng ngự rất chặt chẽ.
69' Nam Định có pha bật nhả tốt ở giữa sân nhưng tình huống xử lý chuyền bóng quyết định của Caio Cesar lại đi quá tầm khống chế của Văn Vĩ.
76' Các cầu thủ Nam Định vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn khi trận đấu đã bước vào 15 phút cuối cùng.
84' Trọng tài tham khảo VAR và quyết định rút thẻ vàng với Xuân Son sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội khách.
90' VÀO OO! Các cầu thủ Nam Định đẩy cao đội hình tấn công, để lộ khoảng trống phía sau. Chrigor tận dụng tình huống đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh để dễ dàng ghi bàn.
Trận đấu có 6 phút bù giờ !!!!
Hết giờ !!! Nam Định thua 0-2 ở lượt về, qua đó thua chung cuộc 1-4 và dừng bước ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026.
