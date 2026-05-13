Geovane Magno chính thức có quốc tịch Việt Nam

Thứ Tư, 16:06, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiền vệ Geovane Magno của CLB Ninh Bình chính thức có quốc tịch Việt Nam, HLV Kim Sang Sik có thêm sự lựa chọn cho ĐT Việt Nam.

Chiều 13/5, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho phép cầu thủ Geovane Magno (CLB Ninh Bình) chính thức nhập quốc tịch Việt Nam với tên gọi mới là Nguyễn Tài Lộc.

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Nguyễn Tài Lộc, mà còn minh chứng cho tình cảm và sự gắn bó sâu đậm của chân sút này với bóng đá cũng như đất nước, con người Việt Nam.

geovane magno chinh thuc co quoc tich viet nam hinh anh 1
Geovane Magno chính thức có quốc tịch Việt Nam (Ảnh: CLB Ninh Bình).

Phát biểu trong ngày nhập quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Tài Lộc bày tỏ niềm tự hào khi chính thức trở thành công dân Việt Nam - nơi anh coi là quê hương thứ hai. Cầu thủ này cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, thi đấu cống hiến và đóng góp nhiều hơn nữa cho nền bóng đá nước nhà.

Geovane Magno đến Việt Nam chơi bóng vào năm 2020 cho Sài Gòn FC. Sau đó, tiền vệ này lần lượt khoác áo Hà Nội FC, Thể Công Viettel, CAHN, Hà Tĩnh và hiện tại là CLB Ninh Bình.

Cầu thủ này đã ra sân tổng cộng 132 trận ở đấu trường V-League, ghi được 42 bàn thắng, 29 kiến tạo. Anh là một trong những tiền vệ thi đấu ổn định, bền bỉ nhất của V-League từ khi đến Việt Nam chơi bóng.

Geovane Magno nhập tịch thành công, tiền vệ này có cơ hội được khoác áo ĐT Việt Nam nếu như HLV Kim Sang Sik triệu tập. Trước Geovane Magno, HLV Kim Sang Sik cũng nhận tin vui khi Khoa Ngô và Patrik Lê Giang của Công an TP.HCM cũng có quốc tịch Việt Nam.

Trí Minh/VOV.VN
Tin liên quan

HLV Polking bị cấm chỉ đạo ở vòng 23 V-League 2025/2026
HLV Polking bị cấm chỉ đạo ở vòng 23 V-League 2025/2026

VOV.VN - Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, HLV Polking sẽ bị cấm chỉ đạo ở vòng 23 V-League 2025/2026 khi CAHN tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà.

Tin bóng đá 12-5: CAHN nhận tin dữ trước trận đấu quyết định ngôi vương V-League
Tin bóng đá 12-5: CAHN nhận tin dữ trước trận đấu quyết định ngôi vương V-League

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 12-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB CAHN nhận tin dữ trước trận đấu quyết định ngôi vương V-League; U17 Việt Nam quyết đấu vì tấm vé dự World Cup; Neymar đón tin cực vui trước thềm World Cup 2026…

Hà Nội FC "thủng" hàng công ở vòng 23 V-League
Hà Nội FC "thủng" hàng công ở vòng 23 V-League

VOV.VN - Hà Nội FC "thủng" hàng công ở vòng 23 V-League 2025/2026 khi các nhân tố quan trọng là Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long sẽ vắng mặt do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

