Chiều 13/5, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho phép cầu thủ Geovane Magno (CLB Ninh Bình) chính thức nhập quốc tịch Việt Nam với tên gọi mới là Nguyễn Tài Lộc.

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Nguyễn Tài Lộc, mà còn minh chứng cho tình cảm và sự gắn bó sâu đậm của chân sút này với bóng đá cũng như đất nước, con người Việt Nam.

Geovane Magno chính thức có quốc tịch Việt Nam (Ảnh: CLB Ninh Bình).

Phát biểu trong ngày nhập quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Tài Lộc bày tỏ niềm tự hào khi chính thức trở thành công dân Việt Nam - nơi anh coi là quê hương thứ hai. Cầu thủ này cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, thi đấu cống hiến và đóng góp nhiều hơn nữa cho nền bóng đá nước nhà.

Geovane Magno đến Việt Nam chơi bóng vào năm 2020 cho Sài Gòn FC. Sau đó, tiền vệ này lần lượt khoác áo Hà Nội FC, Thể Công Viettel, CAHN, Hà Tĩnh và hiện tại là CLB Ninh Bình.

Cầu thủ này đã ra sân tổng cộng 132 trận ở đấu trường V-League, ghi được 42 bàn thắng, 29 kiến tạo. Anh là một trong những tiền vệ thi đấu ổn định, bền bỉ nhất của V-League từ khi đến Việt Nam chơi bóng.

Geovane Magno nhập tịch thành công, tiền vệ này có cơ hội được khoác áo ĐT Việt Nam nếu như HLV Kim Sang Sik triệu tập. Trước Geovane Magno, HLV Kim Sang Sik cũng nhận tin vui khi Khoa Ngô và Patrik Lê Giang của Công an TP.HCM cũng có quốc tịch Việt Nam.