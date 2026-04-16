Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/4: Tâm điểm U17 Việt Nam

Thứ Năm, 06:00, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/4: U17 Việt Nam bước vào lượt trận 2 bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/4, U17 Việt Nam vs U17 Timor Leste sẽ chạm trán ở lượt trận 2 bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 vào lúc 15h30 trên sân vận động Gelora Delta, Sidoarjo, Indonesia.

Ở trận ra quân, U17 Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng 4-0 trước U17 Malaysia, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết. Trong khi đó, U17 Timor Leste lại để thua đậm 0-4 trước U17 Indonesia và sớm bộc lộ nhiều hạn chế.

U17 Việt Nam thắng ấn tượng ở trận ra quân. (Ảnh: FAM)
U17 Việt Nam thắng ấn tượng ở trận ra quân. (Ảnh: FAM)

Hiện tại, U17 Việt Nam và U17 Indonesia đang chia sẻ ngôi đầu bảng A với cùng 3 điểm. Theo thể thức giải đấu, chỉ ba đội đứng đầu mỗi bảng cùng một đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào bán kết, khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt.

Ở các bảng đấu còn lại, U17 Thái Lan và U17 Australia đều được đánh giá vượt trội và nhiều khả năng giành trọn 9 điểm. Điều này khiến cuộc đua cho suất nhì bảng ở bảng B và C trở nên khó lường, với các đội cạnh tranh quyết liệt từng điểm số.

Trong bối cảnh đó, cơ hội đang mở ra rất lớn cho U17 Việt Nam nếu tiếp tục giành chiến thắng trước Timor Leste. Nếu thi đấu đúng sức và duy trì sự tập trung, đội bóng của HLV Cristano Roland hoàn toàn có thể hướng tới thêm một chiến thắng đậm để tạo lợi thế trong cuộc đua vào bán kết.

Quách Khiêm/VOV.VN
Tin liên quan

Bảng xếp hạng U17 Đông Nam Á mới nhất: U17 Việt Nam so kè Indonesia
Bảng xếp hạng U17 Đông Nam Á mới nhất: U17 Việt Nam so kè Indonesia

VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 Đông Nam Á mới nhất: U17 Việt Nam so kè Indonesia ở vị trí dẫn đầu bảng A.

Bảng xếp hạng U17 Đông Nam Á mới nhất: U17 Việt Nam so kè Indonesia

Bảng xếp hạng U17 Đông Nam Á mới nhất: U17 Việt Nam so kè Indonesia

VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 Đông Nam Á mới nhất: U17 Việt Nam so kè Indonesia ở vị trí dẫn đầu bảng A.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/4: U17 Việt Nam thắng "hủy diệt" U17 Malaysia
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/4: U17 Việt Nam thắng "hủy diệt" U17 Malaysia

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/4: U17 Việt Nam thắng đậm U17 Malaysia ở trận ra quân bảng A giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/4: U17 Việt Nam thắng "hủy diệt" U17 Malaysia

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/4: U17 Việt Nam thắng "hủy diệt" U17 Malaysia

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/4: U17 Việt Nam thắng đậm U17 Malaysia ở trận ra quân bảng A giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Malaysia ở đâu?
Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Malaysia ở đâu?

VOV.VN - Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Malaysia thuộc khuôn khổ trận ra quân bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 trên kênh nào?

Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Malaysia ở đâu?

Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Malaysia ở đâu?

VOV.VN - Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Malaysia thuộc khuôn khổ trận ra quân bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 trên kênh nào?

