Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/3, các trận đấu tiếp theo của vòng loại giải U15 Quốc gia 2026 sẽ diễn ra sôi động trên khắp cả nước.

Tại bảng A diễn ra ở trung tâm đào tào bóng đá trẻ Viettel, Vạn Xuân gặp TTHL&TĐTT Hà Nội, Bắc Ninh gặp Hà Nội 1 cùng vào lúc 15h.

Bảng B ở trung tâm đào tào bóng đá trẻ PVF có 3 trận: SLNA 1 vs Nam Định, PVF vs Thể Công Viettel 2 (14h30) và Hà Nội 1 vs Hải Phòng FC lúc 17h.

Bảng C được tổ chức tại trung tâm đào tào bóng đá trẻ Hàm Rồng, Gia Lai với 2 cặp đấu diễn ra lúc 15h là SLNA 1 gặp Hà Tĩnh và Huế 1 đấu Ninh Bình.

Bảng D do trung tâm Thành Long (TP.HCM) đăng cai diễn ra 2 cặp đấu lúc 15h là: Đà Nẵng vs Huế 2 trong khi Quảng Ngãi có màn so tài với Quảng Nam,

Bảng E được tranh tài tại sân Long Tâm (TP.HCM) có 2 cặp đấu Khánh Hòa vs TTHL&TĐTT Gia Lai (13h30) và Hallmen TP.HCM lúc 15h30.

Bảng F dp sân Tân Hưng (TP.HCM) đăng cai có 2 trận: Lâm Đồng vs Cần Thơ (13h30) và Trường TDTT Tây Ninh đọ sức với Đồng Tháp lúc 15h30.