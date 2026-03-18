Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/3: Xác định 4 đội vào tứ kết cúp C1 châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/3 được người hâm mộ quan tâm khi sẽ xác định 4 đội cuối cùng góp mặt tại vòng tứ kết cúp C1 châu Âu 2025/26. Trong đó, Atletico Madrid và Bayern Munich được đánh giá đã đặt một chân vào tứ kết khi thắng đậm ở trận lượt đi.

Liverpool để thua trên sân khách trong trận lượt đi (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, cả hai ông lớn là Barcelona và Liverpool được đánh giá sẽ có trận lượt về đầy khó khăn dù được thi đấu trên sân nhà. Liverpool để thua 0-1 trên sân khách nên ở lượt về, The Kop sẽ gặp nhiều khó khăn khi Galatasaray chắc chắn sẽ nỗ lực tối đa để giữ kết quả này.

Trong khi đó, Barcelona có trận hoà 1-1 trước Newcastle khi thi đấu trên sân khách ở lượt đi. Trong trận lượt về khi được thi đấu trên sân nhà, Barca có lợi thế lớn hơn hẳn khi đã quen với nhịp độ thi đấu tại vòng loại trực tiếp cúp C1 châu Âu.

Dù vậy, Newcastle vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ khi từng gây ra rất nhiều khó khăn cho Barcelona ở lượt đi. Nếu chơi phòng ngự phản công ở lượt về, Newcastle hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ nhờ dàn cầu thủ mạnh mẽ và giàu tốc độ.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 18/3:

19/3 0h45 Barcelona - Newcastle

19/3 3h00 Bayern Munich - Atalanta

19/3 3h00 Liverpool - Galatasaray

19/3 3h00 Tottenham - Atletico Madrid