Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/4, nhiều giải đấu cấp quốc gia sẽ tiếp tục diễn ra hấp dẫn, từ V-League đến giải hạng Nhất và hạng Nhì Quốc gia.

Ở giải hạng Nhì Quốc gia, 6 trận đấu ở các bảng A và B được tổ chức. Tại bảng A, Trẻ Hà Nội FC gặp TTHL&TĐTDTT Hà Tĩnh (15h30), Huế vs CLB Trẻ CAHN (15h30), Trẻ Đà Nẵng vs PVF (16h). Các trận đấu ở bảng B là Vĩnh Long vs Quảng Ngãi (15h), Lâm Đồng vs Tây Ninh (15h) và Đắk Lắk vs Cần Thơ (15h30).

Tại giải hạng Nhất, các trận đấu cuối cùng vòng 15 diễn ra hôm nay gồm có: Đồng Nai vs Quảng Ninh (18h) và Phú Thọ vs Long An (18h). Trong đó, nếu giành chiến thắng trước Quảng Ninh, Đồng Nai sẽ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng và tiến gần hơn đến tấm vé thăng hạng V-League mùa giải sau.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/4, 4 trận đấu cuối của vòng 19 V-League sẽ diễn ra. Lúc 18h có 3 trận: Đà Nẵng vs Nam Định, Thanh Hóa vs SLNA và CLB CA TP.HCM vs CLB CAHN. Vào lúc 19h15 sẽ là trận đấu muộn nhất giữa Thể Công Viettel và HAGL trên sân Hàng Đẫy.

Trong các trận đấu này, màn so tài CLB CA TP.HCM vs CLB CAHN là trận đấu đáng chú ý nhất khi nếu giành chiến thắng, CLB CAHN sẽ tiến gần hơn đến chức vô địch V-League mùa giải năm nay.