Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 18/4: Ninh Bình thắng đậm trước PVF-CAND

Trong những phút đầu trận, PVF-CAND dù làm khách những chơi khá tốt, tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên chỉ từ phút 35 đến 38, Ninh Bình có liên tiếp hai bàn thắng nhờ công của Gia Hưng và Thành Trung.

Sau khi có hai bàn thắng, Ninh Bình chơi hoàn toàn chủ động và có thêm bàn thắng thứ ba nhờ công của Lê Văn Thuận. Có ba bàn làm vốn, Ninh Bình dù không tấn công quá nhiều nhưng vẫn tạo ra những tình huống hãm thành nguy hiểm.

Ninh Bình giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-0 trước PVF-CAND.