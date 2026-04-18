Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 18/4: Ninh Bình thắng đậm trước PVF-CAND
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 18/4 nhận được sự chú ý khi Ninh Bình có chiến thắng đậm khi tiếp đón PVF-CAND trên sân nhà.
Trong những phút đầu trận, PVF-CAND dù làm khách những chơi khá tốt, tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên chỉ từ phút 35 đến 38, Ninh Bình có liên tiếp hai bàn thắng nhờ công của Gia Hưng và Thành Trung.
Sau khi có hai bàn thắng, Ninh Bình chơi hoàn toàn chủ động và có thêm bàn thắng thứ ba nhờ công của Lê Văn Thuận. Có ba bàn làm vốn, Ninh Bình dù không tấn công quá nhiều nhưng vẫn tạo ra những tình huống hãm thành nguy hiểm.
Ninh Bình giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-0 trước PVF-CAND.
Sau quãng thời gian đầu mùa gây ấn tượng, Ninh Bình đang dần chững lại khi không có được màn trình diễn thuyết phục thời gian gần đây. Sau 5 trận không thắng tại V-League, Ninh Bình dần lấy lại niềm vui với 2 trận thắng gần nhất trước các đội bóng HAGL và TP Hồ Chí Minh.
Dù giành chiến thắng nhưng Ninh Bình chưa thực sự mang lại sự yên tâm khi gặp rất nhiều khó khăn khi đối thủ chơi chắc chắn và đầy kỷ luật. Trận đấu với PVF-CAND cũng được dự đoán sẽ rất khó khăn khi đội khách chắc chắn sẽ nỗ lực để có được 1 điểm cho cuộc đua trụ hạng.
PVF-CAND đang thể hiện quyết tâm rất lớn khi cầm hoà được đội đầu bảng CAHN ở vòng đấu trước. Nếu không thể thắng, vị trí thứ ba của Ninh Bình sẽ bị Hà Nội FC đe doạ khi cách biệt về điểm số lúc này chỉ còn là 1 điểm.
Không khi trên sân Ninh Bình trước trận đấu (Ảnh: Ninh Bình FC)
Trận đấu bắt đầu! PVF-CAND là đội giao bóng trước.
4': Nguy hiểm! Geovane có pha nhận bóng trước vòng cấm rồi dứt điểm ngay nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.
9': Không được! Từ tình huống đá phạt góc, Đức Chiến đánh đầu chuyền bóng vào vòng cấm, Marcelino nhận bóng rồi dứt điểm sệt nhưng đập chân cầu thủ phòng ngự PVF-CAND bật ra.
12': Nguy hiểm! Từ chấm đá phạt trực tiếp có vị trí chếch ở phía cánh trái theo hướng tấn công, Trương Tiến Anh tạt bóng khó chịu để Quốc Việt đánh đầu ngược đầy nguy hiểm. Tuy nhiên, Lý Đức đã bay người đánh đầu phá bóng ngay trên không.
15': Dứt điểm! Từ đường chuyền ngang của đồng đội, Thanh Nhàn có pha dứt điểm trượt bóng vô tình thành đường chuyền để Anh Tuấn đá nối. Tuy nhiên, Anh Tuấn dứt điểm với khiến bóng đi nhẹ và không tạo ra nguy hiểm với thủ thành Đặng Văn Lâm.
20': Không được! Ninh Bình nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng chưa vượt qua được hệ thống phòng ngự của PVF-CAND.
23': Bỏ lỡ đáng tiếc! Từ pha mất bóng trên sân nhà của Dụng Quang Nho, Mpande trong pha đối mặt lại sút thẳng vào người thủ thành Đặng Văn Lâm, bỏ lỡ cơ hội mười mươi để ghi bàn mở tỉ số.
25': Nguy hiểm! Gia Hưng có pha mở bóng rất thoáng sang cánh trái để Quốc Việt băng xuống xâm nhập vòng cấm. Sau một nhịp ngoặt bóng, Quốc Việt dứt điểm về góc xa nhưng bóng đập trúng người cầu thủ PVF-CAND bật ra.
29': Nguy hiểm! Trương Tiến Anh băng xuống ở cánh phải rồi dứt điểm nhanh từ ngoài vòng cấm nhưng Turci bay người cản phá.
32': Không được! Thành Trung chọc khe hay để Quốc Việt xoay người xâm nhập vòng cấm. Quốc Việt sau đó căng ngang nhưng hơi sâu khiến Dụng Quang Nho không thể tung ra cú dứt điểm.
35': VÀOOOOO !!! Nhận đường chuyền của đồng đội, Gia Hưng khống chế gọn gàng, đẩy bóng một nhịp tới gần vòng cấm rồi tung ra cú sút rất căng khiến thủ thành Phí Minh Long không thể cản phá. Tỉ số của trận đấu là Ninh Bình 1-0 PVF-CAND.
38': VÀOOOOOO !!! Từ đường phản công nhanh, Trương Tiến Anh đi bóng xộc thẳng vào trung lộ rồi chuyền cho Thành Trung ở trong vòng cấm. Sau một nhịp đẩy bóng, Thành Trung cứa lòng hiểm hóc khiến thủ thành Phí Minh Long không thể phản xạ. Tỉ số trận đấu là Ninh Bình 2-0 PVF-CAND.
42': Không được! PVF-CAND có cơ hội từ chấm đá phạt trực tiếp ngay trước khu vực 16m50. Turci sút ngay nhưng bóng đập hàng rào đi ra ngoài.
Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một. Tỉ số của trận đấu đang là Ninh Bình 2-0 PVF-CAND.
Hiệp hai bắt đầu!
46': Nguy hiểm! Nhận bóng ở giữa sân, Quốc Việt đi bóng thẳng vào trung lộ rồi tung ra cú sút ở sát vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang.
49': Không được! Thái Bá Đạt dứt điểm từ xa ở khoảng cách ngoài 30 mét nhưng bóng đập cầu thủ Ninh Bình bật ra.
51': Không vào! Geovane đi bóng từ cánh trái vào trung lộ trước 4 cầu thủ PVF-CAND rồi dứt điểm rất căng nhưng bóng đi vọt xà ngang.
55': Nguy hiểm! Văn Thuận mất bóng trước vòng cấm tạo điều kiện cho PVF-CAND có tình huống tấn công nguy hiểm, Anh Quân xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm nhưng Trọng Long kịp thời tung người cản phá.
59': Bóng đập cột dọc! Từ tình huống phản công của PVF-CAND, Thái Bá Đạt di chuyển khôn ngoan để xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm vào góc gần nhưng bóng đập cột dọc.
59': Bàn thắng không được công nhận! Mpande có pha chuyền bóng bổng để Anh Quân xâm nhập vòng cấm dứt điểm tung nóc lưới Ninh Bình. Tuy nhiên, trọng tài xác định Anh Quân đã rời vào thế việt vị nên không công nhận bàn thắng.
61': VÀOOOOOO !!!!!!! Friday di chuyển thông minh phá bẫy việt vị để nhận bóng gần đáy biên, sau đó căng ngang để Văn Thuận dứt điểm cận thành mang về bàn thắng thứ ba. Tỉ số của trận đấu là Ninh Bình 3-0 PVF-CAND.
65': Không được! Friday tiếp tục thoát xuống trống trải rồi chuyền cho Văn Thuận xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, đường chuyền quá nhẹ khiến cầu thủ PVF-CAND kịp thời lùi về phá bóng giải nguy.
68': Không được! Văn Chưởng khống chế bóng ngoài vòng cấm rồi dứt điểm ngay nhưng bóng đi cao so với khung thành.
73': Không vào! Anh Quân treo bóng đầy khó chịu để Mahmoud có cơ hội băng vào đối mặt với thủ thành Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, Mahmoud đã chần chừ nên không thể tung ra cú dứt điểm và để bóng trôi đi đầy đáng tiếc.
79': Giảm nhịp! Ninh Bình chủ động cầm bóng nhằm giảm nhịp độ trận đấu sau khi đã dẫn trước 3 bàn.
84': Không được! Bảo Trung sau một nhịp đi bóng vào gần vòng cấm quyết định dứt điểm ngay nhưng bóng đi xọt xà ngang.
90': Bù giờ! Hiệp hai có ít nhất 4 phút bù giờ.
90+4': Không vào! Friday dứt điểm vào góc gần nhưng bóng đập cột dọc bật ra đầy đáng tiếc.
