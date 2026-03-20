Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 20/3

Thứ Sáu, 07:00, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 20/3: Tâm điểm vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 20/3, tâm điểm là màn so tài giữa CLB Công an TP.HCM vs Đồng Nai thuộc khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 diễn ra lúc 19h15 trên sân vận động Thống Nhất.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 20 3 hinh anh 1
Trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM vs Đồng Nai diễn ra lúc 19h15 ngày 20/3.

CLB Đồng Nai đang nổi lên như “hiện tượng” ở mùa giải 2025/2026 khi dẫn đầu giải hạng Nhất và sở hữu chuỗi 14 trận bất bại. Đáng chú ý, thầy trò HLV Việt Thắng đã loại CLB TP.HCM và Hà Tĩnh để góp mặt tại tứ kết Cúp Quốc gia, cho thấy bản lĩnh không thể xem thường.

Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM bước vào trận đấu với sự tự tin cao sau chiến thắng trước PVF-CAND ở vòng 16 V-League. Dưới sự dẫn dắt của HLV Huỳnh Đức, CLB Công an TP.HCM đang xây dựng lối chơi chắc chắn, thực dụng và hiệu quả. Tuy nhiên, quy định chỉ được sử dụng 1 ngoại binh khi gặp đội hạng dưới sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của họ.

Dù bị đánh giá thấp hơn về lực lượng và còn thiếu HLV Việt Thắng do án treo giò, Đồng Nai vẫn đủ cơ sở để tạo bất ngờ. Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM với kinh nghiệm và chiều sâu đội hình sẽ phải hết sức thận trọng nếu không muốn dừng bước sớm.

Theo nhánh đấu được Ban tổ chức công bố, đội thắng trong cặp đấu giữa CLB Công an TP.HCM vs Đồng Nai sẽ chạm trán CLB Nam Định ở bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026. 

Xem Cúp Quốc gia 2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Quách Khiêm/VOV.VN
Tin liên quan

Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng.

Tứ kết Cúp quốc gia 2025/26: Các đại diện của giải hạng Nhất gặp khó
VOV.VN - Những đội bóng tại giải hạng Nhất quốc gia sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đi tiếp tại tứ kết Cúp quốc gia 2025/26.

Lịch thi đấu tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026, Nam Định và Ninh Bình dễ thở.

