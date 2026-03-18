Tứ kết Cúp quốc gia 2025/26: Các đại diện của giải hạng Nhất gặp khó

Thứ Tư, 14:00, 18/03/2026
VOV.VN - Những đội bóng tại giải hạng Nhất quốc gia sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đi tiếp tại tứ kết Cúp quốc gia 2025/26.

Tứ kết Cúp quốc gia 2025/26 được đánh giá sẽ là bài kiểm tra khó khăn dành cho các đại diện tại giải hạng Nhất quốc gia gồm Đồng Nai và Bắc Ninh. Cả hai đội đều chạm trán những đội bóng đang có phong độ ổn định tại V-League, cũng như càng thêm khó khăn khi phải làm khách.

Trận đấu với CA TP.HCM trên sân khách là phép thử rất lớn với Đồng Nai, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia. Xét về nội binh, Đồng Nai được đánh giá không hề thua kém nhiều so với CA TP.HCM. Tuy nhiên, các cầu thủ trui rèn qua môi trường ở V-League vẫn được đánh giá nhỉnh hơn một bậc.

Đông Nai có trận đấu đầy thử thách trên sân của CA TP Hồ Chí Minh.

Đồng Nai được đánh giá là đội duy nhất ở giải hạng Nhất có lực lượng gần tiệm cận với những đội bóng hạng trung tại V-League. Trận tứ kết cúp Quốc gia sẽ là dịp để Đồng Nai chứng tỏ bản lĩnh cũng như tham vọng khi đang có cơ hội rất lớn lên chơi tại V-League mùa sau.

Một đại diện khác tại giải hạng Nhất là Bắc Ninh được đánh giá có cơ hội không cao để vào bán kết khi gặp Thể Công Viettel, đội bóng đang đua vô địch V-League. Thể Công Viettel đang có 4 chiến thắng liên tiếp tại V-League, thầy trò HLV Popov chắc chắn muốn giành thêm một chiến thắng nữa trước khi bước vào quãng nghỉ FIFA Days.

Xét về nhiều mặt, Bắc Ninh rõ ràng đều bị đánh giá thấp hơn Thể Công Viettel ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, người hâm mộ vẫn kỳ vọng vào một điều bất ngờ bởi khi trận đấu chưa kết thúc, mọi điều đều có thể diễn ra.

Hai trận đấu còn lại của tứ kết cúp Quốc gia 2025/26 đều là những màn so tài của các đội bóng tại V-League. Trong đó, Nam Định và Ninh Bình đều được đánh giá có cơ hội đi tiếp lớn hơn khi gặp những đội bóng đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng ở V-League là Đà Nẵng và PVF-CAND.

Xem Cúp Quốc gia 2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Như Đạt/VOV.VN
