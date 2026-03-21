中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/3

Thứ Bảy, 07:00, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/3: Xác định các đội cuối cùng vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/3, hai trận tứ kết còn lại ở Cúp Quốc gia 2025/2026 giữa Ninh Bình FC vs PVF-CANDThể Công Viettel vs Bắc Ninh sẽ sôi động diễn ra.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 21 3 hinh anh 1
Ninh Bình FC vs PVF-CAND so tài ở tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026

Ninh Bình FC đang trải qua chuỗi 5 trận không thắng tại V-League, khiến áp lực nội bộ gia tăng rõ rệt. Vì vậy, mục tiêu bắt buộc của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành là giành chiến thắng để lấy lại tinh thần và tiến vào bán kết.

Trước đối thủ đang xếp cuối bảng như PVF-CAND, Ninh Bình được đánh giá vượt trội về nhiều mặt. Nếu chơi đúng sức, đội chủ nhà hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu và nuôi hy vọng cạnh tranh huy chương mùa này.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND bị đánh giá thấp hơn khi phong độ và vị trí đều không ủng hộ họ. Tuy nhiên, bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ và đội khách vẫn có thể tạo nên cú sốc nếu tận dụng tốt cơ hội.

Người hâm mộ đang chờ đợi một kịch bản kịch tính, nơi PVF-CAND có thể chơi bùng nổ để viết nên bất ngờ lớn. Nếu điều đó xảy ra, đây chắc chắn sẽ là điểm nhấn đáng nhớ của vòng tứ kết.

Ở trận đấu còn lại, Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn khi chỉ phải gặp đại diện từ giải hạng Nhất là Bắc Ninh FC. Đoàn quân của HLV Popov nắm nhiều lợi thế để giành vé vào bán kết.

Đáng chú ý, Thể Công Viettel sẽ không có đội trưởng Bùi Tiến Dũng do chấn thương, đồng thời chỉ được sử dụng một ngoại binh theo quy định. Trong khi đó, Bắc Ninh sở hữu lực lượng tốt nhất và sẵn sàng tạo nên bất ngờ tại Hàng Đẫy.

Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 hôm nay 21/3

18h00 Ninh Bình FC vs PVF-CAND

19h15 Thể Công Viettel vs Bắc Ninh FC

Xem Cúp Quốc gia 2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: Lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2025/2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá