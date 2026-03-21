Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/3, hai trận tứ kết còn lại ở Cúp Quốc gia 2025/2026 giữa Ninh Bình FC vs PVF-CAND và Thể Công Viettel vs Bắc Ninh sẽ sôi động diễn ra.

Ninh Bình FC vs PVF-CAND so tài ở tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026

Ninh Bình FC đang trải qua chuỗi 5 trận không thắng tại V-League, khiến áp lực nội bộ gia tăng rõ rệt. Vì vậy, mục tiêu bắt buộc của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành là giành chiến thắng để lấy lại tinh thần và tiến vào bán kết.

Trước đối thủ đang xếp cuối bảng như PVF-CAND, Ninh Bình được đánh giá vượt trội về nhiều mặt. Nếu chơi đúng sức, đội chủ nhà hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu và nuôi hy vọng cạnh tranh huy chương mùa này.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND bị đánh giá thấp hơn khi phong độ và vị trí đều không ủng hộ họ. Tuy nhiên, bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ và đội khách vẫn có thể tạo nên cú sốc nếu tận dụng tốt cơ hội.

Người hâm mộ đang chờ đợi một kịch bản kịch tính, nơi PVF-CAND có thể chơi bùng nổ để viết nên bất ngờ lớn. Nếu điều đó xảy ra, đây chắc chắn sẽ là điểm nhấn đáng nhớ của vòng tứ kết.

Ở trận đấu còn lại, Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn khi chỉ phải gặp đại diện từ giải hạng Nhất là Bắc Ninh FC. Đoàn quân của HLV Popov nắm nhiều lợi thế để giành vé vào bán kết.

Đáng chú ý, Thể Công Viettel sẽ không có đội trưởng Bùi Tiến Dũng do chấn thương, đồng thời chỉ được sử dụng một ngoại binh theo quy định. Trong khi đó, Bắc Ninh sở hữu lực lượng tốt nhất và sẵn sàng tạo nên bất ngờ tại Hàng Đẫy.

Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 hôm nay 21/3 18h00 Ninh Bình FC vs PVF-CAND 19h15 Thể Công Viettel vs Bắc Ninh FC

