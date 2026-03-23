Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/3, Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2026 sẽ diễn ra lượt trận tiếp theo. Các trận đấu được tổ chức ở Nhà thi đấu TDTT, Đại học Cần Thơ.

Trong ngày 23/3, ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng sẽ có 4 trận đấu được tổ chức. Lúc 15h là trận Đại học xây dựng miền Tây gặp Đại học Cần Thơ. 16h30 là trận Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ vs Đại học Cửu Long. 18h có trận Đại học Nam Cần Thơ gặp Đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ. Trận đấu muộn nhất trong ngày là màn so tài bắt đầu từ 19h30 giữa Đại học Tây đô và Đại học FPT Cần Thơ.

Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp ĐBSCL và Đại học Cần Thơ tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank).

Giải đấu diễn ra từ ngày 21/3 đến 28/3 gồm 8 đội bóng đến từ các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong khu vực tham dự, gồm: Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tây Đô, Trường Đại học FPT Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, sau đó tranh chung kết và xếp hạng.