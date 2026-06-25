English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/6

Thứ Năm, 07:00, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/6, vòng 2 giải bóng đá nữ VĐQG 2026 tiếp tục diễn ra.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/6, giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sẽ tiếp tục với những trận đấu của vòng 2.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 25 6 hinh anh 1
Ảnh: Hoài Thương. 

2 trận đấu được tổ chức trong ngày hôm nay là Hà Nội II gặp TP.HCM I trên sân Hà Đông (Hà Nội) trong khi Than KS Việt Nam chạm trán Thái Nguyên T&T trên sân Cửa Ông (Quảng Ninh). 

Đáng chú ý, đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên trong mùa giải của Than KS Việt Nam do đội bóng này được nghỉ ở lượt trận vòng 1. Tại vòng 2 này, đội bóng được nghỉ sẽ là Hà Nam. 

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/6, vòng loại giải U21 Quốc gia 2026 chính thức khởi tranh với các trận đấu ở bảng D được tổ chức tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Vào lúc 16h, Thanh Hóa đấu Phù Đổng và chủ nhà PVF-CAND chạm trán CLB CAHN. 

Vòng loại giải U21 quốc gia 2026 quy tụ 17 đội bóng đến từ các CLB bóng đá chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp, trung tâm đào tạo và trường năng khiếu trên cả nước, được chia thành 4 bảng. 

Tại vòng loại, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Kết thúc vòng đấu loại, 4 đội xếp nhất bảng, 4 đội xếp nhì bảng cùng 3 đội xếp ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/6
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/6

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/6, nhiều giải đấu hấp dẫn diễn ra trên khắp cả nước.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/6

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/6, nhiều giải đấu hấp dẫn diễn ra trên khắp cả nước.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6: Brazil, Hàn Quốc dễ thở
Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6: Brazil, Hàn Quốc dễ thở

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6 rạng sáng 25-6, Brazil và Hàn Quốc gặp đối thủ dễ thở.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6: Brazil, Hàn Quốc dễ thở

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6: Brazil, Hàn Quốc dễ thở

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6 rạng sáng 25-6, Brazil và Hàn Quốc gặp đối thủ dễ thở.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 23-6: Bồ Đào Nha và Anh gặp khó
Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 23-6: Bồ Đào Nha và Anh gặp khó

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 23-6 rạng sáng 24-6, tuyển Anh và Bồ Đào Nha sẽ đá lượt trận thứ 2.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 23-6: Bồ Đào Nha và Anh gặp khó

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 23-6: Bồ Đào Nha và Anh gặp khó

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 23-6 rạng sáng 24-6, tuyển Anh và Bồ Đào Nha sẽ đá lượt trận thứ 2.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/6
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/6

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/6, giải Futsal HDBank VĐQG 2026 tiếp tục diễn ra những trận đấu tiếp theo.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/6

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/6, giải Futsal HDBank VĐQG 2026 tiếp tục diễn ra những trận đấu tiếp theo.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 22-6: Argentina và Pháp dễ thở
Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 22-6: Argentina và Pháp dễ thở

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 22-6 rạng sáng 23-6, đương kim vô địch Argentina và Pháp sẽ gặp những đối thủ dễ thở.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 22-6: Argentina và Pháp dễ thở

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 22-6: Argentina và Pháp dễ thở

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 22-6 rạng sáng 23-6, đương kim vô địch Argentina và Pháp sẽ gặp những đối thủ dễ thở.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế