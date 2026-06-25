Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/6, giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sẽ tiếp tục với những trận đấu của vòng 2.

Ảnh: Hoài Thương.

2 trận đấu được tổ chức trong ngày hôm nay là Hà Nội II gặp TP.HCM I trên sân Hà Đông (Hà Nội) trong khi Than KS Việt Nam chạm trán Thái Nguyên T&T trên sân Cửa Ông (Quảng Ninh).

Đáng chú ý, đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên trong mùa giải của Than KS Việt Nam do đội bóng này được nghỉ ở lượt trận vòng 1. Tại vòng 2 này, đội bóng được nghỉ sẽ là Hà Nam.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/6, vòng loại giải U21 Quốc gia 2026 chính thức khởi tranh với các trận đấu ở bảng D được tổ chức tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Vào lúc 16h, Thanh Hóa đấu Phù Đổng và chủ nhà PVF-CAND chạm trán CLB CAHN.

Vòng loại giải U21 quốc gia 2026 quy tụ 17 đội bóng đến từ các CLB bóng đá chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp, trung tâm đào tạo và trường năng khiếu trên cả nước, được chia thành 4 bảng.

Tại vòng loại, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Kết thúc vòng đấu loại, 4 đội xếp nhất bảng, 4 đội xếp nhì bảng cùng 3 đội xếp ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.