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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6: Brazil, Hàn Quốc dễ thở

Thứ Tư, 05:15, 24/06/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6 rạng sáng 25-6, Brazil và Hàn Quốc gặp đối thủ dễ thở.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6 rạng sáng 25-6, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ hướng sự chú ý tới lượt trận thứ ba vòng bảng. Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra các trận đấu đáng chú ý của bảng A, B và C.

Ở khung 9h ngày 24-6 là cuộc so tài của Colombia vs CHDC Congo ở lượt trận cuối của bảng K. Đây là cơ hội để đại diện Nam Mỹ giành chiến thắng, qua đó lấy vé sớm dự vòng knock-out.

Trong khi đó, ở khung 02h ngày 25-6 sẽ diễn ra hai trận đấu ở lượt cuối bảng B. Đó là các cuộc so tài của Thụy Sĩ vs Canada và Bosnia vs Qatar. Sau hai lượt trận, Canada và Thụy Sĩ có cùng 4 điểm nên chỉ cần cầm chân nhau là sẽ cùng giành vé vào vòng knock-out. Với Bosnia và Qatar, hai đội bóng này muốn có vé đi tiếp thì phải đánh bại đối thủ của mình.

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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6 rạng sáng 25-6.

Cũng theo lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay, bảng C sẽ chứng kiến màn so tài của Scotland vs Brazil và Morocco vs Haiti cùng vào lúc 5h ngày 25-6. Hiện tại, Brazil và Morocco có cùng 4 điểm, nhưng đại diện Nam Mỹ xếp đầu bảng nhờ hơn chỉ số phụ.

Nếu muốn giữ ngôi đầu bảng khi vào vòng knock-out, thầy trò HLV Ancelotti cần đánh bại Scotland, thậm chí thắng với cách biệt càng lớn càng tốt. Bởi ở trận đấu cùng giờ, nhiều khả năng Morocco sẽ thắng đậm Haiti.

Ở khung 8h ngày 25-6 sẽ diễn ra hai trận đấu còn lại của bảng A, đó là màn so tài của Nam Phi vs Hàn Quốc và CH Séc vs Mexico. Ở bảng đấu này, Mexico đã chắc chắn nhất bảng. Do vậy, nhiều khả năng họ sẽ xoay tua đội hình. Trong khi đó, Hàn Quốc với Nam Phi sẽ chiến đấu hết sức mình với mục tiêu 3 điểm để có vé đi tiếp.

Các trận đấu này sẽ được trực tiếp trên kênh sóng của VT V. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 
Trí Minh/VOV.VN
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