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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/10

Thứ Sáu, 07:00, 30/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/10: Tâm điểm Hà Nội FC vs Ninh Bình thuộc vòng 6 V-League 2026/27.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/10, loạt trận vòng 6 V-League 2026/27 sẽ diễn ra với tâm điểm Hà Nội FC đối đầu Ninh Bình lúc 19h15 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

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Hà Nội FC vs Ninh Bình đối đầu ở vòng 6 V-League 2026/27

Ninh Bình khởi đầu mùa giải ấn tượng với 2 chiến thắng, nhưng những kết quả gần đây khiến đội bóng này chững lại trong cuộc đua vô địch. Thất bại trước CA TP.HCM trên sân nhà cùng trận thắng HAGL đầy nhọc nhằn ở vòng 3 cho thấy hàng thủ Ninh Bình vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC cũng chưa duy trì được sự ổn định như kỳ vọng dưới thời HLV Harry Kewell. Sau chiến thắng trước CAHN, đội bóng Thủ đô áo tím bất ngờ thua Đà Nẵng, đối thủ vừa nhận thất bại 1-5 trước Hải Phòng, qua đó tiếp tục đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng với vị trí thứ 10.

Dù vậy, mùa giải vẫn còn 21 vòng đấu phía trước và khoảng cách giữa các đội chưa quá lớn. Ninh Bình chỉ kém SLNA 1 điểm, trong khi Hà Nội FC cách đội đầu bảng 5 điểm, vì thế cả hai vẫn còn cơ hội cải thiện vị trí nếu sớm tìm lại phong độ.

Lịch sử đối đầu mùa trước cũng cân bằng khi mỗi đội có 1 chiến thắng, trong đó Ninh Bình thắng trên sân Hà Nội còn đội bóng Thủ đô giành 3 điểm trên sân đối phương.

Ngoài màn so tài giữa Hà Nội FC và Ninh Bình, lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 30/10 còn có hai trận đấu đáng chú ý gồm Thanh Hóa gặp Hà Tĩnh lúc 17h00 và Bắc Ninh FC đối đầu HAGL lúc 18h00.

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