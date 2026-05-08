Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/5, V-League và giải hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2025/2026 sẽ bước vào những trận đấu tiếp theo. Tại giải hạng Nhất Quốc gia, trận cầu được chờ đợi vòng 18 diễn ra trên sân vận động Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh) giữa 2 đội Bắc Ninh và Đồng Nai.

Ảnh: VPF.

Đây là 2 CLB đang dẫn đầu giải hạng Nhất và đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch cũng như tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V-League mùa sau. Ở trận lượt đi, 2 đội đã hòa nhau với tỷ số 0-0.

Với khoảng cách 6 điểm nhiều hơn đội chủ nhà, Đồng Nai sẽ chạm một tay vào danh hiệu vô địch nếu giành chiển thắng. Khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ hơn đối thủ 9 điểm trong khi mùa giải còn 4 lượt trận.

Với đội chủ nhà Bắc Ninh, 3 điểm trên sân nhà sẽ giúp đội bóng này áp sát Đồng Nai để tiếp tục nuôi hy vọng vào một cuộc lật đổ ở cuối mùa.

Vòng 18 giải hạng Nhất Quốc gia hôm nay còn diễn ra một trận đấu khác giữa Thanh Niên TP.HCM và Quy Nhơn United trên sân Pleiku vào lúc 17h.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/5, trận đấu sớm vòng 22 V-League sẽ diễn ra giữa Đà Nẵng và CLB TP.HCM sẽ diễn ra trên sân Chi Lăng vào lúc 18h. Đây là trận đấu của 2 đội đang xếp hạng 12 và 13, những vị trí vẫn đang trong cuộc đua trụ hạng.