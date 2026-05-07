Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc giải U17 châu Á 2026

Thứ Năm, 15:21, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc tại giải U17 châu Á 2026 diễn ra ngày 10/5.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc tại lượt trận thứ hai vòng bảng giải U17 châu Á 2026. Theo đó, hai đội sẽ ra sân tranh tài lúc 23h ngày 10/5/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động thuộc tổ hợp thể thao King Abdullah Sports City ở Jeddah (Saudi Arabia).

lich thi dau u17 viet nam vs u17 han quoc giai u17 chau A 2026 hinh anh 1
Ảnh: AFC. 

Sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên với 3 điểm. Xếp sau lần lượt là U17 Hàn Quốc và U17 UAE với cùng 1 điểm, U17 Yemen xếp cuối khi chưa có điểm nào.

Do đó, trận đấu U17 Việt Nam gặp U17 Hàn Quốc sẽ mang ý nghĩa quan trọng đến cuộc đua giành vé vào tứ kết cùng tấm vé dự U17 World Cup ở bảng C.

Nếu thắng, U17 Việt Nam sẽ chính thức giành vé vượt qua vòng bảng cũng như đến với  U17 World Cup mà không cần quan tâm kết quả của các trận đấu còn lại.

Trong trường hợp có kết quả hòa, thầy trò HLV Cristiano vẫn chiếm ưu thế lớn khi sở hữu 4 điểm sau 2 trận trong khi Hàn Quốc khi đó mới chỉ có 2 điểm.

Thực tế, U17 Hàn Quốc dù được đánh giá cao nhưng đã trình diễn kém thuyết phục trong trận ra quân gặp UAE. Khả năng tạo bất ngờ của U17 Việt Nam không phải không có.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật trực tuyến trận đấu U17 Việt Nam gặp U17 Hàn Quốc tại VCK U17 châu Á 2026, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trần Tiến/VOV.VN
