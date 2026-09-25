Lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9

Theo lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu ở bảng A. Vào lúc 16h hôm nay, Bangladesh vs Malaysia so tài trong trận đấu sớm nhất của bảng A.

Ở cuộc đọ sức này, Malaysia được đánh giá cao hơn và có lịch sử đối đầu tốt hơn khi thắng 5, hòa 2 và thua 1 trong 8 lần so tài gần nhất. Tuy nhiên, đại diện của Đông Nam Á không được phép chủ quan.

Trong khi đó, ở khung 20h, chủ nhà Indonsia sẽ so tài với Singapore. Trong quá khứ, hai đội bóng này gặp nhau 33 lần, Indonesia thắng 15, hòa 7 và thua 11. Tuy nhiên, trong 3 lần gặp nhau gần đây nhất, Indonesia duy trì thành tích bất bại trước đội bóng đảo quốc sư tử.

Trận đấu giữa Indonesia vs Singapore trong khuôn khổ bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h hôm nay 25/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.