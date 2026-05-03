Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026: U17 nữ Việt Nam gặp đội Trung Quốc

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026 lượt trận thứ hai vòng bảng, bảng A của U17 nữ Việt Nam sẽ thi đấu vào ngày 4/5. Ở lượt trận này, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 nữ Trung Quốc vào lúc 18h30.

Sau lượt trận đầu tiên, U17 nữ Việt Nam đã có được 1 điểm với trận hòa 2-2 trước U17 nữ Thái Lan. Trong khi đó, U17 nữ Trung Quốc thắng đậm U17 nữ Myanmar với tỷ số 6-0. Vì thế, trận đấu ở lượt thứ hai vòng bảng sẽ mang ý nghĩa quyết định đến cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết.

Nói về U17 nữ Trung Quốc, HLV của U17 nữ Việt Nam - HLV Okiyama Masahiko cho biết: " Ở trận tới, chúng ta sẽ gặp đối thủ rất mạnh là U17 nữ Trung Quốc. Những cầu thủ chưa hoặc ít được thi đấu sẽ tập luyện thêm để hoàn thiện bản thân. U17 nữ Việt Nam sẽ chơi theo cách khác so với trận gặp Thái Lan để phù hợp với trình độ của đội chủ nhà".

Trận đấu U17 nữ Việt Nam gặp U17 Trung Quốc diễn ra lúc 18h30 ngày 4/5 sẽ được trực tiếp trên kênh youtube AFC Asian Cup. Những diễn biến của cuộc đọ sức này cũng sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sớm cập nhật.