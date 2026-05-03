Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026: U17 nữ Việt Nam gặp đội Trung Quốc

Chủ Nhật, 11:00, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026 lượt trận thứ hai vòng bảng, U17 nữ Việt Nam gặp đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc trong trận đấu mang tính quyết định.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 nữ châu Á 2026 lượt trận thứ hai vòng bảng, bảng A của U17 nữ Việt Nam sẽ thi đấu vào ngày 4/5. Ở lượt trận này, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 nữ Trung Quốc vào lúc 18h30.

lich thi dau va truc tiep u17 nu chau A 2026 u17 nu viet nam gap doi trung quoc hinh anh 1
Ảnh: AFC. 

Sau lượt trận đầu tiên, U17 nữ Việt Nam đã có được 1 điểm với trận hòa 2-2 trước U17 nữ Thái Lan. Trong khi đó, U17 nữ Trung Quốc thắng đậm U17 nữ Myanmar với tỷ số 6-0. Vì thế, trận đấu ở lượt thứ hai vòng bảng sẽ mang ý nghĩa quyết định đến cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết.

Nói về U17 nữ Trung Quốc, HLV của U17 nữ Việt Nam - HLV Okiyama Masahiko cho biết: " Ở trận tới, chúng ta sẽ gặp đối thủ rất mạnh là U17 nữ Trung Quốc. Những cầu thủ chưa hoặc ít được thi đấu sẽ tập luyện thêm để hoàn thiện bản thân. U17 nữ Việt Nam sẽ chơi theo cách khác so với trận gặp Thái Lan để phù hợp với trình độ của đội chủ nhà".

Trận đấu U17 nữ Việt Nam gặp U17 Trung Quốc diễn ra lúc 18h30 ngày 4/5 sẽ được trực tiếp trên kênh youtube AFC Asian Cup. Những diễn biến của cuộc đọ sức này cũng sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sớm cập nhật.

PV/VOV.VN
Tag: U17 nữ Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Tin liên quan

Đối thủ của U17 Việt Nam gặp khó trước VCK U17 châu Á 2026
Đối thủ của U17 Việt Nam gặp khó trước VCK U17 châu Á 2026

VOV.VN - Đối thủ của U17 Việt Nam, U17 Yemen gặp nhiều khó khăn trước VCK U17 châu Á 2026 khi không có được sự chuẩn bị tốt nhất và lực lượng cũng thiếu hụt nghiêm trọng.

U17 Việt Nam rèn quân tại Jeddah: Sẵn sàng tranh tài ở U17 châu Á 2026
U17 Việt Nam rèn quân tại Jeddah: Sẵn sàng tranh tài ở U17 châu Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia), khởi động chiến dịch chinh phục Vòng chung kết U17 châu Á 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U17 Yemen.

Tin bóng đá 2-5: U17 Việt Nam gặp thử thách ngay trận ra quân U17 châu Á 2026
Tin bóng đá 2-5: U17 Việt Nam gặp thử thách ngay trận ra quân U17 châu Á 2026

VOV.VN - Cập nhật tin bóng đá 2-5, U17 Việt Nam đối đầu thử thách Yemen tại U17 châu Á 2026. Quang Hải trở thành nội binh đắt giá nhất V-League với giá 12 tỷ đồng, HLV Mourinho sắp tái hợp Real Madrid?

