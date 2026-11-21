Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 21/11, lượt trận đầu tiên của vòng bảng sẽ kết thúc với 8 trận đấu ở các bảng I, J, K và L với các màn so tài trải đều từ 19h30 đến 22h30 theo giờ Việt Nam.

Trận đấu của đại diện duy nhất châu Á trong ngày hôm nay là màn đối đầu giữa U17 Nhật Bản và U17 Colombia lúc 19h30. Với dàn cầu thủ đã lên ngôi vô địch U17 châu Á và cũng có kinh nghiệm ra sân ở J-League, U17 Nhật Bản hoàn toàn có thể tự tin vào một ngày ra quân thuận lợi. Cũng vào khung 19h30 sẽ là trận đấu giữa Serbia và Honduras.

Khung 20h có trận Costa Rica vs Tanzania. Muộn hơn 30 phút là trận đấu Cameroon gặp Venezuela. Lúc 21h30 có trận Cộng hòa Dominica chạm trán Montenegro trong khi Brazil đấu CH Ireland lúc 22h.

Các trận đấu ở khung giờ muộn nhất trong ngày là Mexico chạm trán Romania và Chile đọ sức đại diện châu Phi - Algeria lúc 22h30.

Tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển Bỉ, New Zealand và Mali. HLV Cristiano Roland nhấn mạnh toàn đội sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu, coi mỗi trận đều có ý nghĩa như một trận chung kết.

Theo quy định, U17 World Cup 2026 có 48 đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 24 đội) và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

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