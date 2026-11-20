Hôm nay 20/11, U17 Việt Nam sẽ có màn so tài với U17 Bỉ, trận đấu ở lượt trận đầu tiên của bảng G, U17 World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, bảng G giành quyền tham dự U17 World Cup.

Công tác chuẩn bị của thầy trò HLV Roland đã kéo dài suốt 2 tháng qua với những chuyến tập huấn nước ngoài liên tiếp. Có thể nói, U17 Việt Nam đã sẵn sàng để bước ra sân chơi lớn nhất của bóng đá trẻ thế giới ở lứa tuổi U17.

Chia sẻ trước giải đấu, thủ môn Lý Xuân Hòa của U17 Việt Nam nói: "Tôi sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể để mang lại kết quả tích cực cho đội tuyển. Mỗi khi bước ra sân tập, tôi đều nỗ lực hết mình để giành được sự tin tưởng của ban huấn luyện và khẳng định vị trí của mình.

Ảnh: VFF.

Những trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn bởi các đối thủ đều mạnh và không cho chúng tôi bất cứ phút giây lơ là nào. Vì vậy, tôi và toàn đội sẽ phải tập trung hết sức. Việc được thi đấu với những đội bóng như Bỉ, Mali hay New Zealand là trải nghiệm quý báu, giúp tôi tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế".

Trong khi đó, U17 Bỉ bước vào giải đấu ở Qatar với tư cách đội đương kim á quân U17 châu Âu. Trước giải đấu, HLV Sven Vermant của U17 Bỉ đã triệu tập những cầu thủ gần như tốt nhất với tâm điểm chú ý là tiền vệ được định giá 5 triệu Euro (hơn 140 tỷ đồng) - Xander Dierckx.

Ban đầu, Xander Dierckx nằm trong kế hoạch thi đấu của CLB Royal Antwerp FC ở giải VĐQG Bỉ và đội bóng này không đồng ý để tiền vệ sinh năm 2009 thi đấu tại U17 World Cup 2026 do giải đấu này không diễn ra dịp FIFA Days.

Tuy nhiên, sau những đàm phán giữa LĐBĐ Bỉ và CLB Royal Antwerp FC, Xander Dierckx đã được phép lên tuyển và sẽ góp mặt ở U17 World Cup 2026 năm nay.

Ảnh: LĐBĐ Bỉ.

Xander Dierckx thi đấu ở vị trí tiền vệ với sở trường là một cầu thủ dạng box-to-box, có thể hỗ trợ tốt cả phòng ngự lẫn tấn công. Cầu thủ sinh năm 2009 cao 1m89 và từng góp công lớn giúp U17 Bỉ đạt thành tích tốt ở VCK U17 châu Âu và giành vé dự U17 World Cup 2026.

Ngoài Xander Dierckx, U17 Bỉ còn có hàng loạt cái tên đáng chú ý với gốc gác châu Phi và sở hữu nền tảng thể lực ấn tượng, trải đều ở cả ba tuyến như Nabyka, Mbavu, Opoku (hậu vệ), Gbemou (tiền vệ) hay tiền đạo Kamara.

Với lực lượng kể trên, U17 Bỉ hứa hẹn sẽ mang đến những thách thức lớn cho U17 Việt Nam trong trận mở màn U17 World Cup 2026 vào tối nay.

Trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Bỉ diễn ra lúc 20h ngày 20/11 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.