Lịch thi đấu vòng 23 V-League 2025/2026: CAHN vô địch sớm ở Hàng Đẫy?

Theo lịch thi đấu vòng 23 V-League 20252/2026, tâm điểm của người hâm mộ là màn so tài của CAHN vs Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Nếu giành chiến thắng trước đội bóng xứ Thanh, CAHN sẽ vô địch V-League 2025/2026 sớm 3 vòng đấu.

Lịch thi đấu vòng 23 V-League 2025/2026.

Phong độ của đội bóng ngành công an đang rất cao, họ cũng sở hữu tiền đạo Đình Bắc hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Ngoài ra, đội bóng của HLV Polking có thêm lợi thế sân nhà. Nếu như chơi đúng sức, CAHN hoàn toàn có thể giành 3 điểm và vô địch.

Ngoài trận đấu giữa CAHN vs Thanh Hóa, lịch thi đấu vòng 23 V-League 2025/2026 sẽ có các trận đấu đáng chú ý như HAGL vs Hà Tĩnh, PVF CAND vs Hà Nội FC, Nam Định vs Thể Công Viettel.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn