Lịch thi đấu vòng 35 Ngoại hạng Anh 2025/26: Rực lửa màn thư hùng tại Old Trafford

Theo lịch thi đấu và trực tiếp vòng 35 Ngoại hạng Anh 2025/2026, tâm điểm là màn thư hùng giữa MU vs Liverpool diễn ra lúc 21h30 ngày 3/5 trên sân vận động Old Trafford.

MU bước vào trận đại chiến với sự tự tin lớn sau chiến thắng 2-1 ngay tại Anfield hồi tháng 10. Không chỉ vậy, Quỷ đỏ còn chiếm ưu thế trước đại kình địch khi chỉ thua 1 trong 6 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường.

Phong độ gần đây của thầy trò HLV Carrick cũng khá ổn định khi giành 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất tại giải quốc nội. Bên kia chiến tuyến, Liverpool cũng duy trì sự ổn định tương tự với 3 chiến thắng trong 5 vòng gần đây.

Sau 34 vòng đã đấu, MU đang có 61 điểm và tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi trong cuộc đua giành vé dự Cúp C1 châu Âu. Trong bối cảnh Ngoại hạng Anh mùa tới có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu, Quỷ đỏ chỉ cần thêm 2 điểm để gần như chắc suất góp mặt.

Đáng chú ý, Man United hoàn toàn có thể giành vé dự Cúp C1 châu Âu trước khi ra sân nếu các đối thủ cạnh tranh gồm Brighton và Bournemouth sảy chân. Điều này sẽ giúp đội chủ sân Old Trafford bước vào trận gặp Liverpool với tâm lý thoải mái hơn.

Ngoài trận cầu đinh kể trên, vòng 35 Ngoại hạng Anh 2025/2026 còn chứng kiến nhiều cặp đấu hấp dẫn như Arsenal gặp Fulham, Aston Villa đối đầu Tottenham, Chelsea so tài Nottingham hay Man City chạm trán Everton.

Lịch thi đấu vòng 35 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

