Lionel Messi giành danh hiệu The Best 2023 đầy tranh cãi

Messi giành danh hiệu The Best 2023. (Ảnh: FIFA)

Trong cuộc bình chọn FIFA The Best 2023, Lionel Messi và Erling Haaland cùng có 48 điểm quy đổi. Tuy nhiên, FIFA trao danh hiệu The Best 2023 ở hạng mục cầu thủ nam của năm cho Lionel Messi vì siêu sao người Argentina có nhiều phiếu hơn từ thủ quân các ĐTQG.

Lionel Messi không có mặt ở lễ trao giải và cựu danh thủ Thierry Henry thay cầu thủ này nhận danh hiệu. Trước đó, việc Lionel Messi có tên trong top 3 đề cử danh hiệu The Best 2023 bên cạnh Erling Haaland và Kylian Mbappe đã gây tranh cãi dữ dội.

Nguyên nhân là bởi, giải thưởng này xét thành tích từ 19/12/2022 đến 20/8/2023 nên chức vô địch World Cup 2022 của siêu sao người Argentina không được tính. Trong thời gian này, Lionel Messi là đứng đầu danh sách kiến tạo và góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất mùa 2022/2023 của Ligue 1 cùng PSG và vô địch Leagues Cup cùng Inter Miami.

Kết quả bình chọn giải The Best 2023. (Ảnh: FIFA)

Xét về thành tích cùng thời gian, Erling Haaland là trụ cột giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử Champions League, Ngoại hạng Anh và FA Cup, sau đó tiếp tục giành Siêu Cúp châu Âu. Tiền đạo người Na Uy cũng chinh phục một loạt danh hiệu cá nhân gồm Chiếc giày vàng châu Âu, Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, Cầu thủ xuất sắc nhất và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh.

Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, Lionel Messi giành danh hiệu FIFA The Best sau 2 lần chiến thắng năm 2019 và 2022. Ở các hạng mục giải thưởng khác, Aitana Bonmati nhận giải cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm, Pep Guardiola nhận giải HLV nam xuất sắc nhất năm, Sarina Wiegman nhận giải HLV nữ xuất sắc nhất năm…