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Lượt 3 Cúp C1 châu Âu 2026/2027: PSG đại chiến Barcelona

Thứ Ba, 12:00, 20/10/2026
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VOV.VN - Lượt trận 3 vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 được dự đoán hấp dẫn, kịch tính khi có những cặp đấu hay, đặc biệt là màn so tài giữa PSG với Barcelona.

PSG đại chiến Barcelona

PSG và Barcelona hứa hẹn tạo nên màn so tài hấp dẫn tại UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu), khi cả hai đội đều sở hữu phong độ ghi bàn ấn tượng. Lịch sử đối đầu cân bằng cùng sức mạnh tấn công của hai bên khiến trận đấu tại Paris trở nên khó dự đoán.

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PSG đại chiến Barcelona trên sân nhà (Ảnh: TV36)

Về lịch sử đối đầu, PSG và Barcelona chuẩn bị có lần thứ 17 chạm trán nhau tại các giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Trong 16 lần gặp nhau trước đó, PSG giành 6 chiến thắng, hòa 4 trận và thua 6 trận. Đáng chú ý, đội bóng Pháp đã thắng Barcelona trong 2 lần đối đầu gần nhất.

Những cuộc chạm trán giữa hai đội thường diễn ra với nhiều bàn thắng. Sau 15 lần đối đầu được thống kê, PSG và Barcelona ghi tổng cộng 57 bàn, đạt trung bình 3,8 bàn/trận. Đây là một trong những cặp đấu có hiệu suất ghi bàn cao nhất lịch sử sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Về phong độ, PSG đang duy trì chuỗi 12 trận bất bại tại Cúp C1 châu Âu, đồng thời thắng 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Ở lượt trận thứ hai, đội bóng của HLV Luis Enrique đánh bại Man City 4-2 ngay tại sân Etihad sau màn trình diễn tấn công ấn tượng.

Trong khi đó, Barcelona cũng thể hiện sức mạnh đáng gờm dưới thời HLV Hansi Flick. Đội bóng xứ Catalonia toàn thắng 11 trận kể từ đầu mùa giải, ghi 48 bàn, đạt trung bình 4,4 bàn/trận. Barcelona lần lượt ghi 5 bàn vào lưới Feyenoord và 4 bàn trước Galatasaray tại Cúp C1 châu Âu. Do đó, cuộc đọ sức lần này, người hâm mộ được dự đoán sẽ được chứng kiến trận cầu hấp dẫn, nhiều bàn thắng.

Nhiều cặp đấu đáng chờ đợi

Ngoài trận đấu giữa PSG với Barcelona, lượt trận 3 vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 còn có những cặp đấu đáng chú ý khác như: Liverpool - Villarreal, Man City - AEK Athens, Como - MU, Bayern Munchen - Arsenal và Real Madrid - Leipzig.

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Lịch thi đấu lượt trận 3 vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 (Ảnh: TV360)

Liverpool đang có phong độ ổn định, đội bóng nước Anh có lợi thế sân nhà khi tiếp đón “Tàu ngầm vàng”. Do đó, nếu chơi đúng khả năng, “Lữ đoàn đỏ” hoàn toàn có thể giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng.

Trong khi đó, Man City sau trận thua trước PSG đã tụt xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Việc chỉ phải đối đầu với AEK Athens tại lượt đấu này là cơ hội để đội chủ sân Etihad tìm lại mạch chiến thắng.

Về phía MU, Quỷ đỏ đang có phong độ không tốt khi 6 trận đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Bên kia chiến tuyến, Como của HLV Fabregas đứng thứ 5 ở Serie A và hạng 12 ở Cúp C1 châu Âu. Phong độ của đội bóng Italia không tốt khi thắng 2, hòa 1 và thua 2 trên mọi đấu trường, nhưng vẫn tốt hơn MU. Cộng với lợi thế sân nhà, Como hoàn toàn có thể gây ra khó khăn cho Quỷ đỏ.

Trận đấu giữa Bayern với Arsenal cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Đội bóng nước Đức thắng 1, hòa 1 sau 2 lượt trận, kém Pháo thủ 2 điểm. Do đó, nếu đánh bại đại diện nước Anh, Bayern sẽ vượt lên trên đối thủ của mình.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội đang nghiêng một chút về phía Bayern, khi đội bóng này thắng 4, hòa 3 và thua 3 trong 10 lần so tài gần đây nhất. Lần gặp nhau gần đây nhất tại sân nhà của mình, Bayern thắng Arsenal với tỉ số 1-0.

Ông lớn còn lại là Real Madrid sẽ tiếp đón Leipzig trên sân nhà. Sau chiến thắng hú vía trước Roma, đoàn quân của HLV Mourinho sẽ phải cải thiện nhiều, đặc biệt là khả năng phòng ngự để hướng tới chiến thắng trước Leipzig. Nếu tiếp tục mắc lỗi ở hàng phòng ngự, Los Blancos hoàn toàn có thể sẽ phải trả giá.

Nguyễn Hải/VOV.VN
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