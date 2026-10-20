Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: Tottenham thoát khỏi vị trí cuối bảng

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất được người hâm mộ quan tâm với trận đấu muộn nhất vòng 7 ngoại hạng Anh 2026/27. Tottenham có chiến thắng đầu tiên của mùa giải khi tiếp đón Coventry trên sân nhà với tỉ số 3-1, qua đó tạm thời thoát khỏi tình thế khó khăn sau chuỗi trận đáng thất vọng đầu mùa.

James Maddison, Omar Marmoush và Ben Davies ghi bàn mang về chiến thắng cho Tottenham, trong khi Rudoni ghi bàn duy nhất cho Coventry. Chiến thắng này giúp Tottenham thoát khỏi vị trí cuối bảng để vươn lên đứng thứ 16, trong khi Coventry đã bị cắt chuỗi hai chiến thắng để rơi xuống vị trí 17.

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất.

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