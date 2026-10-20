Sau vòng 4 V-League 2026/2027: Cuộc đua vô địch hấp dẫn và kịch tính

Vòng 4 V-League 2026/2027 khởi tranh với cuộc so tài giữa Thanh Hóa và Nam Định. Dù sở hữu phong độ tốt và lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Mai Xuân Hợp vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước Nam Định, đội bóng được đánh giá cao hơn về lực lượng và chiều sâu đội hình.

Thanh Hóa thất bại trước Nam Định (Ảnh: CLB Nam Định)

Thanh Hóa chỉ gây được khó khăn cho Nam Định trong hiệp 1 trước khi nhận bàn thua từ pha phản lưới nhà của Damoth ThongKhamsavath. Sau đó, Tuấn Hải ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Đây là chiến thắng thứ hai của Nam Định tại V-League 2026/2027. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt có 7 điểm, tạm thời vươn lên tốp 4 và kém đội đầu bảng Ninh Bình 3 điểm.

Trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng và Hải Phòng tạo nên trận đấu có nhiều bàn thắng. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 18 nhờ công của Bryan Ly, nhưng sau đó chứng kiến màn lội ngược dòng ấn tượng của đội bóng đất Cảng.

Hải Phòng ngược dòng ấn tượng trước Đà Nẵng (Ảnh: VPF)

Tagueu Tadjo Diederrick Joel lập hat-trick, giúp Hải Phòng dẫn trước 3-1 ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, tiền đạo Milan Makaric ghi thêm hai bàn, ấn định chiến thắng 5-1 cho đội bóng của HLV Văn Thành. Đây là chiến thắng thứ hai trên sân khách của Hải Phòng tại V-League 2026/2027.

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Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất vòng 4 diễn ra giữa Ninh Bình và HAGL tại sân Ninh Bình Arena. Hoàng Đức mở tỷ số ngay ở phút thứ 2, nhưng HAGL chỉ mất một phút để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Phút 19, Ninh Bình rơi vào thế thiếu người khi Lucas Henrique Turci nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tận dụng lợi thế hơn người, HAGL vượt lên dẫn 2-1 ở phút 35 nhờ bàn thắng của Luann Augusto Xavier Boy. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Quốc Việt ghi siêu phẩm vào lưới đội bóng cũ, gỡ hòa 2-2 cho Ninh Bình.

Ninh Bình thắng kịch tính HAGL (Ảnh: VPF)

Bước sang hiệp 2, dù chơi thiếu người, Ninh Bình vẫn vượt lên dẫn 3-2 nhờ công của Lucao. HAGL sau đó gỡ hòa 3-3, trước khi cũng phải thi đấu với 10 người từ phút 81.

Trong thế trận 10 đấu 10, Ninh Bình gia tăng sức ép và ghi bàn quyết định ở phút 90. Lê Phát là người lập công, ấn định chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà sau pha đá phạt tinh quái của Hoàng Đức. Ở trận đấu này, Hoàng Đức tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng khi vừa ghi bàn, vừa kiến tạo.

Hà Nội FC đánh bại CAHN (Ảnh: VPF)

Trận cầu tâm điểm vòng 4 V-League 2026/2027 là cuộc đối đầu giữa CAHN và Hà Nội FC. Dù được đánh giá cao hơn, nhà đương kim vô địch gặp nhiều khó khăn trước Hà Nội FC trong bối cảnh phải thi đấu trên nhiều mặt trận với lịch trình dày đặc. Đội bóng của HLV Polking cuối cùng nhận thất bại 1-2.

Đây là trận thua đầu tiên của CAHN tại V-League 2026/2027. Kết quả này khiến nhà đương kim vô địch mất ngôi đầu bảng vào tay Ninh Bình. Trong khi đó, Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 9 với 6 điểm.

Kết quả vòng 4 V-League 2026/2027

Chiến thắng của Hà Nội FC trước CAHN khiến cuộc đua vô địch V-League 2026/2027 trở nên khó lường hơn. Ninh Bình đang dẫn đầu với 10 điểm, nhưng chỉ hơn Hà Tĩnh, đội đứng thứ 6, đúng 3 điểm. Khoảng cách này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa các đội bóng ở nhóm đầu vẫn rất sít sao sau 4 vòng đấu.