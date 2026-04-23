Lý do Chelsea sa thải HLV Liam Rosenior

Chelsea thất bại 0-3 trước Brighton & Hove Albion ở vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Trận thua này khiến The Blues đứng trước nguy cơ không được dự Cúp C1 châu Âu mùa giải tới.

Sau 5 trận thua liên tiếp tại giải quốc nội mà không ghi nổi bàn thắng nào, Chelsea đã quyết định sa thải HLV Liam Rosenior sau chưa đầy 4 tháng gắn bó. Thông báo nêu rõ: “Đây không phải là quyết định dễ dàng đối với CLB. Tuy nhiên, kết quả và màn trình diễn gần đây không đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết trong bối cảnh mùa giải vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước. Chúng tôi chúc Liam mọi điều tốt đẹp trong tương lai”.

Trong thông báo, Chelsea xác nhận, HLV Calum McFarlane, người trước đó dẫn dắt đội U21, sẽ tạm quyền dẫn dắt đội một đến hết mùa. Ông từng đảm nhiệm vai trò tương tự khi Chelsea sa thải Enzo Maresca hồi tháng 1.

Hiện tại, Chelsea đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 48 điểm sau 34 vòng đấu. Khoảng cách giữa họ và đội đứng thứ 5 là Liverpool đã bị nới rộng lên thành 7 điểm. Trong bối cảnh Ngoại hạng Anh chỉ còn lại 4 vòng đấu, hy vọng giành vé dự Cúp C1 châu ÂU mùa giải 2026/2027 của đội chủ sân Stamford Bridge đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 tính đến sáng 23/4.