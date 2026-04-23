中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lý do Chelsea sa thải HLV Liam Rosenior

Thứ Năm, 08:19, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban lãnh đạo Chelsea vừa chính thức quyết định sa thải HLV Liam Rosenior sau khi đội bóng chìm sâu vào khủng hoảng với chuỗi phong độ nghèo nàn tại Ngoại hạng Anh.

Chelsea thất bại 0-3 trước Brighton & Hove Albion ở vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Trận thua này khiến The Blues đứng trước nguy cơ không được dự Cúp C1 châu Âu mùa giải tới.

Sau 5 trận thua liên tiếp tại giải quốc nội mà không ghi nổi bàn thắng nào, Chelsea đã quyết định sa thải HLV Liam Rosenior sau chưa đầy 4 tháng gắn bó. Thông báo nêu rõ: “Đây không phải là quyết định dễ dàng đối với CLB. Tuy nhiên, kết quả và màn trình diễn gần đây không đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết trong bối cảnh mùa giải vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước. Chúng tôi chúc Liam mọi điều tốt đẹp trong tương lai”.

ly do chelsea sa thai hlv liam rosenior hinh anh 1
Chelsea sa thải HLV Liam Rosenior(Ảnh: Reuters).

Trong thông báo, Chelsea xác nhận, HLV Calum McFarlane, người trước đó dẫn dắt đội U21, sẽ tạm quyền dẫn dắt đội một đến hết mùa. Ông từng đảm nhiệm vai trò tương tự khi Chelsea sa thải Enzo Maresca hồi tháng 1.

Hiện tại, Chelsea đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 48 điểm sau 34 vòng đấu. Khoảng cách giữa họ và đội đứng thứ 5 là Liverpool đã bị nới rộng lên thành 7 điểm. Trong bối cảnh Ngoại hạng Anh chỉ còn lại 4 vòng đấu, hy vọng giành vé dự Cúp C1 châu ÂU mùa giải 2026/2027 của đội chủ sân Stamford Bridge đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

ly do chelsea sa thai hlv liam rosenior hinh anh 2
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 tính đến sáng 23/4.
PV/VOV.VN
Tag: Chelsea Liam Rosenior tin chuyển nhượng Chelsea
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: Chelsea bị đẩy khỏi vị trí thứ 6
VOV.VN - Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất nhận được sự chú ý khi Chelsea tiếp tục có thêm một trận thua khi làm khách của Brighton.

Kết quả bóng đá hôm nay 22/4: Chelsea thua trận thứ năm liên tiếp
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 22/4 nhận được sự chú ý khi Chelsea có chuyến làm khách đầy sóng gió trước Brighton.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/4: Chelsea tìm lại chiến thắng
VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/4 nhận được sự chú ý khi Chelsea buộc phải thắng nếu muốn tiếp tục cuộc đua giành vé dự cúp C1 châu Âu mùa sau.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế