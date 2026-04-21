  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/4: Chelsea tìm lại chiến thắng

Thứ Ba, 08:00, 21/04/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/4 nhận được sự chú ý khi Chelsea buộc phải thắng nếu muốn tiếp tục cuộc đua giành vé dự cúp C1 châu Âu mùa sau.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/4 được người hâm mộ quan tâm khi Chelsea có chuyến làm khách nhọc nhằn trước Brighton. Trận thua MU ở vòng đấu trước khiến Chelsea đang ở tình thế rất khó khăn trong việc giành vị trí trong top 5, đồng nghĩa với suất dự cúp C1 châu Âu mùa sau.

Chelsea gặp nhiều khó khăn trước trận đấu với Brighton.

Chelsea hiện đang đứng thứ sáu, kém đội đứng trên Liverpool khoảng cách đến 7 điểm. Trong bối cảnh ngoại hạng Anh chỉ còn 5 vòng đấu, Chelsea buộc phải giành điểm số tối đa ở các trận còn lại, đồng thời chờ đợi đối thủ sảy chân.

Một điều đáng ngại với Chelsea là tinh thần thi đấu của các cầu thủ, cũng như chấn thương của các trụ cột ở giai đoạn quyết định. Trong trận đấu trước, Estevao và Enzo Fernandez đều bị đau và bỏ ngỏ khả năng ra sân trong màn so tài sắp tới gặp Brighton.

Brighton hiện đang kém Chelsea chỉ một điểm nên hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh cho vị trí thứ 6, suất tham dự cúp C2 mùa sau. Với việc phải thi đấu trên sân khách của Brighton đang tràn đầy quyết tâm, Chelsea sẽ gặp nhiều thách thức trong việc giành trọn 3 điểm.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 21/4:

Ngoại hạng Anh

22/4 2h00 Brighton - Chelsea

La Liga

22/4 0h00 Athletic Bilbao - Osasuna

22/4 0h00 Mallorca - Valencia CF

22/4 2h30 Girona - Real Betis

22/4 2h30 Real Madrid - Alaves

Cúp Quốc gia Italia

22/4 2h00 Inter Milan - Como

Như Đạt/VOV.VN
Đội hình tiêu biểu vòng 19 V-League 2025/2026: Dấu ấn Hoàng Hên
Đội hình tiêu biểu vòng 19 V-League 2025/2026: Dấu ấn Hoàng Hên

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 19 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn tiếp tục đánh dấu sự thăng hoa của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

Đội hình tiêu biểu vòng 19 V-League 2025/2026: Dấu ấn Hoàng Hên

Đội hình tiêu biểu vòng 19 V-League 2025/2026: Dấu ấn Hoàng Hên

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 19 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn tiếp tục đánh dấu sự thăng hoa của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

Song phi triệt hạ đối thủ, sao trẻ Indonesia bị loại khỏi đội tuyển
Song phi triệt hạ đối thủ, sao trẻ Indonesia bị loại khỏi đội tuyển

VOV.VN - Làng bóng đá Indonesia rúng động khi tài năng trẻ Fadly Alberto tung cú song phi vào đối thủ và bị loại khỏi đội tuyển U20 Indonesia.

Song phi triệt hạ đối thủ, sao trẻ Indonesia bị loại khỏi đội tuyển

Song phi triệt hạ đối thủ, sao trẻ Indonesia bị loại khỏi đội tuyển

VOV.VN - Làng bóng đá Indonesia rúng động khi tài năng trẻ Fadly Alberto tung cú song phi vào đối thủ và bị loại khỏi đội tuyển U20 Indonesia.

Loạt biểu cảm "khó đỡ" của Mikel Arteta trong ngày Arsenal thua Man City
Loạt biểu cảm "khó đỡ" của Mikel Arteta trong ngày Arsenal thua Man City

VOV.VN - HLV Mikel Arteta tạo ra hàng loạt biểu cảm "khó đỡ" khi Arsenal thua Man City 1-2 trong trận đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Loạt biểu cảm "khó đỡ" của Mikel Arteta trong ngày Arsenal thua Man City

Loạt biểu cảm "khó đỡ" của Mikel Arteta trong ngày Arsenal thua Man City

VOV.VN - HLV Mikel Arteta tạo ra hàng loạt biểu cảm "khó đỡ" khi Arsenal thua Man City 1-2 trong trận đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

