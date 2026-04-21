Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/4: Chelsea tìm lại chiến thắng

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/4 được người hâm mộ quan tâm khi Chelsea có chuyến làm khách nhọc nhằn trước Brighton. Trận thua MU ở vòng đấu trước khiến Chelsea đang ở tình thế rất khó khăn trong việc giành vị trí trong top 5, đồng nghĩa với suất dự cúp C1 châu Âu mùa sau.

Chelsea gặp nhiều khó khăn trước trận đấu với Brighton.

Chelsea hiện đang đứng thứ sáu, kém đội đứng trên Liverpool khoảng cách đến 7 điểm. Trong bối cảnh ngoại hạng Anh chỉ còn 5 vòng đấu, Chelsea buộc phải giành điểm số tối đa ở các trận còn lại, đồng thời chờ đợi đối thủ sảy chân.

Một điều đáng ngại với Chelsea là tinh thần thi đấu của các cầu thủ, cũng như chấn thương của các trụ cột ở giai đoạn quyết định. Trong trận đấu trước, Estevao và Enzo Fernandez đều bị đau và bỏ ngỏ khả năng ra sân trong màn so tài sắp tới gặp Brighton.

Brighton hiện đang kém Chelsea chỉ một điểm nên hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh cho vị trí thứ 6, suất tham dự cúp C2 mùa sau. Với việc phải thi đấu trên sân khách của Brighton đang tràn đầy quyết tâm, Chelsea sẽ gặp nhiều thách thức trong việc giành trọn 3 điểm.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 21/4:

Ngoại hạng Anh

22/4 2h00 Brighton - Chelsea

La Liga

22/4 0h00 Athletic Bilbao - Osasuna

22/4 0h00 Mallorca - Valencia CF

22/4 2h30 Girona - Real Betis

22/4 2h30 Real Madrid - Alaves

Cúp Quốc gia Italia

22/4 2h00 Inter Milan - Como

