Kết quả bóng đá hôm nay 22/4: Chelsea thua trận thứ năm liên tiếp

Kết quả bóng đá hôm nay 22/4 được người hâm mộ chú ý khi Chelsea có chuyến làm khách trên sân của Brighton. Ngay ở phút thứ 3, Kadioglu đã ghi bàn mở tỉ số cho Brighton, báo hiệu một ngày thi đấu đặc biệt khó khăn của Chelsea.

Chelsea có trận thua bạc nhược

Đội chủ nhà sau đó liên tục gây sức ép về phía khung thành Chelsea. Trong hiệp một, Brighton tung ra đến 7 cú sút (4 trúng đích) trong khi số cú dứt điểm của Chelsea chỉ là 1 (0 trúng đích), điều đó cho thấy sự lép vế của đội khách.

Trong khi Chelsea chưa thể thi đấu khởi sắc trong hiệp hai thì Brighton có bàn thắng thứ hai. Hinshelwood tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm nhân đôi cách biệt ở phút 56. Đến đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, Welbeck ghi bàn thắng thứ ba vào lưới Chelsea.

Thời gian còn lại là không đủ để Chelsea ghi được bàn thắng, qua đó chấp nhận thất bại cay đắng trên sân của Brighton.

Kết quả bóng đá ngày 22/4:

Ngoại hạng Anh

Brighton 3-0 Chelsea

La Liga

Athletic Bilbao 1-0 Osasuna

Mallorca 1-1 Valencia

Girona 2-3 Real Betis

Real Madrid 2-1 Alaves

Cúp Quốc gia Italia

Inter Milan 3-2 Como

