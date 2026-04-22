Kết quả bóng đá hôm nay 22/4: Chelsea thua trận thứ năm liên tiếp

Thứ Tư, 05:30, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 22/4 nhận được sự chú ý khi Chelsea có chuyến làm khách đầy sóng gió trước Brighton.

Kết quả bóng đá hôm nay 22/4 được người hâm mộ chú ý khi Chelsea có chuyến làm khách trên sân của Brighton. Ngay ở phút thứ 3, Kadioglu đã ghi bàn mở tỉ số cho Brighton, báo hiệu một ngày thi đấu đặc biệt khó khăn của Chelsea.

ket qua bong da hom nay 22 4 chelsea thua tran thu nam lien tiep hinh anh 1
Chelsea có trận thua bạc nhược (Ảnh: Reuters)

Đội chủ nhà sau đó liên tục gây sức ép về phía khung thành Chelsea. Trong hiệp một, Brighton tung ra đến 7 cú sút (4 trúng đích) trong khi số cú dứt điểm của Chelsea chỉ là 1 (0 trúng đích), điều đó cho thấy sự lép vế của đội khách.

Trong khi Chelsea chưa thể thi đấu khởi sắc trong hiệp hai thì Brighton có bàn thắng thứ hai. Hinshelwood tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm nhân đôi cách biệt ở phút 56. Đến đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, Welbeck ghi bàn thắng thứ ba vào lưới Chelsea.

Thời gian còn lại là không đủ để Chelsea ghi được bàn thắng, qua đó chấp nhận thất bại cay đắng trên sân của Brighton.

Kết quả bóng đá ngày 22/4:

Ngoại hạng Anh

Brighton 3-0 Chelsea

La Liga

Athletic Bilbao 1-0 Osasuna

Mallorca 1-1 Valencia

Girona 2-3 Real Betis

Real Madrid 2-1 Alaves

Cúp Quốc gia Italia

Inter Milan 3-2 Como

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

 

Như Đạt/VOV.VN
Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT nữ Việt Nam tụt hạng nhưng vẫn top 1 Đông Nam Á

HLV trưởng U17 Australia đánh giá U17 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất giải

Vòng 20 V-League 2025/26: Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng

