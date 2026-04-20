Đội hình tiêu biểu vòng 19 V-League 2025/2026: Dấu ấn Hoàng Hên

Thứ Hai, 15:00, 20/04/2026
VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 19 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn tiếp tục đánh dấu sự thăng hoa của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Vòng 19 V-League 2025/2026 chứng kiến chiến thắng dễ dàng 4-2 của Hà Nội FC trước CLB TP.HCM. Ngôi sao sáng nhất của đội bóng Thủ đô trận này chính là Đỗ Hoàng Hên với cú đúp bàn thắng và một kiến tạo. Do đó, gương mặt nhập tịch này chính là điểm nhấn trong đội hình tiêu biểu vòng đấu do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn.

Hoàng Hên tiếp tục thăng hoa. 

Trong khung gỗ tuần này là Cao Văn Bình (SLNA). Trong tình thế đội bóng xứ Nghệ chơi thiếu người khoảng 60 phút trên sân Thanh Hóa, Cao Văn Bình vẫn chơi tốt với ít nhất ba pha cản phá để giúp SLNA hòa đội chủ nhà 1-1.

Hàng hậu vệ gồm các gương mặt Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Helerson (Hà Tĩnh) và Leygley Adou Minh (CLB CAHN). Văn Vĩ tích cực tham gia tấn công, đóng góp vào cả hai bàn thắng của Nam Định trong trận thắng Đà Nẵng 2-1,  Adou Minh chơi tốt ở hàng thủ CLB CAHN, trong đó có tình huống cản phá trên vạch vôi, góp phần giúp đội bóng này thắng CLB CA TP.HCM 3-0. Trong khi đó, Helerson thi đấu ổn định ở hàng phòng ngự Hà Tĩnh trong trận thắng 1-0 trước Hải Phòng FC.

Tuyến trên là những cái tên Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội FC), Trần Thành Trung, Geovane Magno (Ninh Bình) và Wesley Nata (Thể Công Viettel). 

Như đã nói, Đỗ Hoàng Hên có cú đúp bàn thắng và một kiến tạo góp phần vào chiến thắng dễ dàng 4-2 của Hà Nội FC trước CLB TP.HCM. Hai pha lập công trận này giúp Hoàng Hên sở hữu đến chín bàn thắng từ đầu mùa. Trong trận đấu tại Hàng Đẫy, Hai Long cũng có một bàn thắng và vô số những tình huống khiến hàng thủ đối phương vất vả.

Đội hình tiêu biểu vòng 19 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn. 

Hai cầu thủ Ninh Bình là Trần Thành Trung, Geovane Magno cũng có vòng đấu xuất sắc. Thành Trung ghi một bàn trong khi Geovane có một kiến tạo ở trận Ninh Bình thắng PVF-CAND 3-0.

Trên hàng tiền đạo là hai gương mặt nội binh Nguyễn Đình Bắc (CLB CAHN) và Nguyễn Trần Việt Cường (CLB TP.HCM). Đình Bắc ghi bàn trận thứ ba liên tiếp, góp phần vào trận thắng 3-0 của CLB CAHN trước CLB CA TP.HCM.

Với Việt Cường, dù CLB TP.HCM thua Hà Nội FC 2-4 nhưng anh vẫn có được một cú đúp bàn thắng, trong đó pha ghi bàn ở ngay giây thứ 43 là tình huống thể hiện những điểm mạnh nhất của chân sút 26 tuổi.

Trần Tiến/VOV.VN
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN ở gần chức vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất, CLB CAHN tiến gần hơn đến chức vô địch sau chiến thắng 3-0 trước CLB CA TP.HCM.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN ở gần chức vô địch

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN ở gần chức vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất, CLB CAHN tiến gần hơn đến chức vô địch sau chiến thắng 3-0 trước CLB CA TP.HCM.

Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL

VOV.VN - Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy nhờ pha lập công duy nhất của Wesley Nata ở phút 73.

Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL

Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL

VOV.VN - Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy nhờ pha lập công duy nhất của Wesley Nata ở phút 73.

Kết quả V-League hôm nay 19/4: Nam Định thắng Đà Nẵng, Thanh Hóa hòa SLNA

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 19/4: Nam Định thắng Đà Nẵng 2-1 trong khi Thanh Hóa hòa SLNA 1-1.

Kết quả V-League hôm nay 19/4: Nam Định thắng Đà Nẵng, Thanh Hóa hòa SLNA

Kết quả V-League hôm nay 19/4: Nam Định thắng Đà Nẵng, Thanh Hóa hòa SLNA

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 19/4: Nam Định thắng Đà Nẵng 2-1 trong khi Thanh Hóa hòa SLNA 1-1.

