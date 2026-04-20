  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hàng tấn công ĐT Việt Nam liên tiếp báo tin vui cho HLV Kim Sang Sik

Thứ Hai, 15:57, 20/04/2026
VOV.VN - HLV Kim Sang Sik đón nhận tín hiệu tích cực tại vòng 19 V-League 2025/2026 khi các ngôi sao tấn công của ĐT Việt Nam đồng loạt ghi bàn.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Vòng 19 V-League 2025/2026 đã chứng kiến 19 bàn thắng được ghi, trong đó 13 pha lập công thuộc về các nội binh và các ngoại binh có 6 lần xé lưới đối phương. Đặc biệt, HLV Kim Sang Sik đã đón nhận tín hiệu tích cực khi các ngôi sao tấn công của ĐT Việt Nam đồng loạt điền tên lên bảng tỷ số.

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên tỏa sáng với cú đúp giúp Hà Nội FC thắng CLB TP.HCM 4-2. Cú đúp này giúp Đỗ Hoàng Hên lọt vào top 3 trên bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2025/2026 với 9 bàn thắng.

Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp trong trận Hà Nội FC 4-2 CLB TP.HCM
Nguyễn Trần Việt Cường ghi dấu ấn với cú đúp bàn thắng trên sân Hàng Đẫy dù CLB TP.HCM thua Hà Nội FC

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy cũng chứng kiến Nguyễn Trần Việt Cường ghi dấu ấn với cú đúp vào lưới Hà Nội FC. Chân sút mới được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ra mắt ĐT Việt Nam trong trận thắng ĐT Malaysia 3-1 hôm 31/3 hiện đang sở hữu 5 bàn thắng cho CLB TP.HCM tại V-League.

Tiền đạo Phạm Gia Hưng đóng góp bàn mở tỷ số trong trận Ninh Bình thắng PVF-CAND 3-0, qua đó nâng số bàn thắng sở hữu ở V-League mùa này lên con số 4. Trận này, tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Văn Thuận cũng đóng góp bàn ấn định tỷ số cho Ninh Bình.

Nguyễn Xuân Son ghi bàn đều đặn trong những trận đấu gần đây

Nguyễn Xuân Son nối dài phong độ ấn tượng khi xé lưới Đà Nẵng trong chiến thắng 2-1 của Nam Định. Theo thống kê, Nguyễn Xuân Son đang có 4 bàn thắng trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Ngoài ra, học trò cưng của HLV Kim Sang Sik tại U23 Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng lập công ở vòng 19 V-League khi ấn định chiến thắng 3-0 cho CAHN trước CA TP.HCM. Đặc biệt, Đình Bắc đang thể hiện phong độ rất cao khi liên tiếp ghi 4 bàn thắng cho CAHN trong 3 vòng đấu gần nhất ở V-League.

Hoàng Long/VOV.VN
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN ở gần chức vô địch
VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất, CLB CAHN tiến gần hơn đến chức vô địch sau chiến thắng 3-0 trước CLB CA TP.HCM.

Kết quả vòng 19 V-League: Đình Bắc ghi bàn, CLB CAHN thắng dễ CLB CA TP.HCM

VOV.VN - Đình Bắc ghi bàn, CLB CAHN thắng dễ CLB CA TP.HCM ở vòng 19 V-League 2025/2026 với tỷ số 3-0.

Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL

VOV.VN - Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy nhờ pha lập công duy nhất của Wesley Nata ở phút 73.

