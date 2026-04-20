Hàng tấn công ĐT Việt Nam liên tiếp báo tin vui cho HLV Kim Sang Sik

Vòng 19 V-League 2025/2026 đã chứng kiến 19 bàn thắng được ghi, trong đó 13 pha lập công thuộc về các nội binh và các ngoại binh có 6 lần xé lưới đối phương. Đặc biệt, HLV Kim Sang Sik đã đón nhận tín hiệu tích cực khi các ngôi sao tấn công của ĐT Việt Nam đồng loạt điền tên lên bảng tỷ số.

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên tỏa sáng với cú đúp giúp Hà Nội FC thắng CLB TP.HCM 4-2. Cú đúp này giúp Đỗ Hoàng Hên lọt vào top 3 trên bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2025/2026 với 9 bàn thắng.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy cũng chứng kiến Nguyễn Trần Việt Cường ghi dấu ấn với cú đúp vào lưới Hà Nội FC. Chân sút mới được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ra mắt ĐT Việt Nam trong trận thắng ĐT Malaysia 3-1 hôm 31/3 hiện đang sở hữu 5 bàn thắng cho CLB TP.HCM tại V-League.

Tiền đạo Phạm Gia Hưng đóng góp bàn mở tỷ số trong trận Ninh Bình thắng PVF-CAND 3-0, qua đó nâng số bàn thắng sở hữu ở V-League mùa này lên con số 4. Trận này, tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Văn Thuận cũng đóng góp bàn ấn định tỷ số cho Ninh Bình.

Nguyễn Xuân Son nối dài phong độ ấn tượng khi xé lưới Đà Nẵng trong chiến thắng 2-1 của Nam Định. Theo thống kê, Nguyễn Xuân Son đang có 4 bàn thắng trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Ngoài ra, học trò cưng của HLV Kim Sang Sik tại U23 Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng lập công ở vòng 19 V-League khi ấn định chiến thắng 3-0 cho CAHN trước CA TP.HCM. Đặc biệt, Đình Bắc đang thể hiện phong độ rất cao khi liên tiếp ghi 4 bàn thắng cho CAHN trong 3 vòng đấu gần nhất ở V-League.