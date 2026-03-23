Man City thắng thuyết phục Arsenal, đăng quang ngôi vô địch Cúp Liên Đoàn Anh

Man City thắng thuyết phục Arsenal 2-0 trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch Cúp Liên Đoàn Anh 2025/2026.

Trận đấu diễn ra chặt chẽ, không có nhiều điểm nhấn trong hiệp 1 nhưng đã bất ngờ có những diễn biến khó tin trong hiệp 2.

Phút 60, Cherki dốc bóng bên cánh trái rồi tung ra quả tạt vào phía trong. Bóng đi theo quỹ đạo không quá khó nhưng thủ môn Kepa của Arsenal không thể bắt dính, tạo cơ hội cho O'Reilly băng vào dứt điểm bồi tung lưới khung thành đã bỏ trống.

Chỉ 4 phút sau, khi đội hình Arsenal còn chưa ổn định lại sau bàn thua, đội bóng này đã thêm một lần bị chọc thủng lưới, Nunes dâng cao rồi bấm bóng vào trong để O'Reilly hoàn tất cú đúp bàn thắng bằng đầu.

Khoảng thời gian còn lại gần 30 phút nhưng Arsenal đã không thể có được dù chỉ một bàn gỡ. Chung cuộc, Man City thắng 2-0 và chính thức đăng quang ngôi vô địch Cúp Liên Đoàn Anh 2025/2026.

10:48 Xin chào các độc giả của VOV.VN, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Arsenal vs Man City, chung kết Cúp Liên Đoàn Anh 2025/2026. 10:49 Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Man City chung kết League Cup VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Man City thuộc khuôn khổ chung kết League Cup 2025/2026 diễn ra lúc 23h30 ngày 22/3.



Danh hiệu đầu tiên của mùa giải quốc nội Anh sẽ được định đoạt trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh: một đội xếp thứ nhất và một đội đứng thứ hai. Khoảng cách 9 điểm hiện tại – dù Man City còn 1 trận chưa đấu và sẽ chạm trán Arsenal vào tháng tới – khiến trận chung kết tối nay có thể tạo ra tác động lớn đến phần còn lại của mùa giải. Nếu Arsenal đánh bại Man City và duy trì chuỗi phong độ ấn tượng, Pháo thủ không chỉ củng cố lợi thế tâm lý mà còn có thể giáng đòn mạnh vào sự tự tin vốn đang lung lay của đối thủ trong giai đoạn nước rút. Ngược lại, một chiến thắng cho Man City sẽ là cú hích quan trọng, giúp họ vượt qua giai đoạn sa sút với chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm 2 trận hòa trước Nottingham và West Ham, cùng 2 thất bại trước Real Madrid. Chính vì thế, Cúp Liên Đoàn Anh từ trước đến nay vẫn chỉ được coi là danh hiệu nhỏ nhưng chắc chắn lúc này cả Man City lẫn Arsenal đều quyết tâm chiến thắng để có thể nâng cao cúp vô địch. Trong trận đấu tối nay, Arsenal để ngỏ khả năng ra sân của Odegaard và Timber trong khi Merino tiếp tục vắng mặt. Với Man City, Gvardiol vắng mặt nhưng Haaland đủ sức khỏe để ra sân từ đầu. 22:34 Đội hình xuất phát của hai đội. 22:37 Ảnh: Reuters. 23:17 Cầu thủ hai đội khởi động trước trận. (Ảnh: Reuters). 23:31 1' Trận đấu bắt đầu !!! Arsenal giao bóng trước. 23:35 3' Trận đấu khởi đầu với tốc độ chậm. Đôi bên đang cho thấy sự thận trọng trong những phút đầu. 23:39 7' Các cầu thủ Arsenal bật tường trung lộ rất hay, loại bỏ hàng thủ Man City nhưng liên tiếp những cú sút của Havertz rồi Saka đều không thắng được thủ môn Trafford. 23:42 Ảnh: Reuters. 23:44 12' Rice thực hiện pha đá phạt đưa bóng vào vòng cấm Man City, bóng được phá ra và Trossard nhanh chân sút ngay, bóng chạm người một cầu thủ Arsenal đã ở thế việt vị. 23:48 16' Hincapie (Arsenal) có tình huống phạm lỗi khi giẫm vào chân của Nunes (Man City) và phải nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng đầu tiên trong trận. 23:51 20' Semenyo đảo chân rồi tung ra quả tạt từ cánh phải, Haaland cố gắng băng vào nhưng không thể tiếp cận trái bóng. 23:52 Ảnh: Reuters. 00:00 28' Man City có gần 3 phút liên tiếp kiểm soát bóng nhưng không thể tiếp cận được vòng cấm của Arsenal. Đến khi Semenyo thoát xuống được để căng ngang vào trong thì Gabriel đã ngăn cản kịp thời. 00:03 32' Khusanov có pha xoạc bóng quyết liệt nhưng không trúng bóng mà trúng chân Gyokeres. Trọng tài đã phạt thẻ vàng trung vệ của Man City. 00:11 39' Trận đấu diễn ra với nhịp độ không quá cao và cũng không có nhiều cơ hội rõ ràng được đôi bên tạo ra. Tỷ số vẫn đang là 0-0. 00:11 Ảnh: Reuters. 00:16 45' Semenyo đi bóng bên cánh phải rồi tạt vào trong cho Haaland đánh đầu, bóng đi vọt xà ngang khung thành Arsenal. 00:18 Hiệp 1 kết thúc sau 1 phút bù giờ. Hai đội bước vào giờ nghỉ mà chưa có bàn thắng nào được ghi. 00:19 Ảnh: Reuters. 00:34 Hiệp 2 bắt đầu !!!! 00:38 49' Haaland xoay xở giữa vòng vây các hậu vệ Arsenal rồi vung chân dứt điểm nhưng bóng đi quá nhẹ và không gây ra được khó khăn với thủ môn Kepa. 00:41 51' Thủ môn Kepa băng ra nhưng lưỡng lự trong việc quyết định phá bóng hay ập vào can thiệp Doku. Sau đó, Kepa đã buộc phải phạm lỗi với cầu thủ Man City và nhận thẻ vàng. 00:41 Ảnh: Reuters. 00:48 59' Bóng được phất dài lên cho Haaland dùng tốc độ càn lướt nhưng cầu thủ người Na Uy đã không thể vượt qua được Saliba của Arsenal. 00:51 60' VÀO OOOO!!!! Cherki dốc bóng bên cánh trái rồi tung ra quả tạt vào phía trong. Bóng đi theo quỹ đạo không quá khó nhưng thủ môn Kepa của Arsenal không thể bắt dính, tạo cơ hội cho O'Reilly băng vào dứt điểm bồi tung lưới khung thành đã bỏ trống. 00:55 64' VÀO OOO!!! Khi đội hình Arsenal còn chưa ổn định lại sau bàn thua, đội bóng này đã thêm một lần bị chọc thủng lưới, Nunes dâng cao rồi bấm bóng vào trong để O'Reilly hoàn tất cú đúp bàn thắng bằng đầu. 00:56 Ảnh: Reuters. 01:00 71' Arsenal vẫn chưa lấy lại được thế trận. HLV Arteta đã phải có một số sự điều chỉnh nhằm cải thiện tình hình. 01:03 73' Rice treo bóng để Calafiori băng vào đánh đầu nhưng thủ môn Trafford bên phía Man City đã dễ dàng ôm gọn bóng. 01:08 77' Lại là Calafiori có cơ hội uy hiếp khung thành Man City nhưng lần này hậu vệ của Arsenal đã dứt điểm chệch khung thành Trafford. 01:08 Ảnh: Reuters. 01:14 85' Arsenal gần như đang bất lực. Thầy trò HLV Arteta không thể triển khai tấn công như mong muốn. 01:17 88' Từ quả tạt của đồng đội bên cánh phải, Gabriel bật cao đánh đầu hướng trái bóng tìm đến xà ngang khung thành của Man City. 01:20 Trận đấu có 4 phút bù giờ !!!! 01:20 Ảnh: Reuters. 01:24 Hết giờ !!! Man City thắng Arsenal 2-0 và giành chức vô địch Cúp Liên Đoàn Anh.