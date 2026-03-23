Man City thắng thuyết phục Arsenal, đăng quang ngôi vô địch Cúp Liên Đoàn Anh
VOV.VN - Man City thắng thuyết phục Arsenal 2-0 trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch Cúp Liên Đoàn Anh 2025/2026.
Trận đấu diễn ra chặt chẽ, không có nhiều điểm nhấn trong hiệp 1 nhưng đã bất ngờ có những diễn biến khó tin trong hiệp 2.
Phút 60, Cherki dốc bóng bên cánh trái rồi tung ra quả tạt vào phía trong. Bóng đi theo quỹ đạo không quá khó nhưng thủ môn Kepa của Arsenal không thể bắt dính, tạo cơ hội cho O'Reilly băng vào dứt điểm bồi tung lưới khung thành đã bỏ trống.
Chỉ 4 phút sau, khi đội hình Arsenal còn chưa ổn định lại sau bàn thua, đội bóng này đã thêm một lần bị chọc thủng lưới, Nunes dâng cao rồi bấm bóng vào trong để O'Reilly hoàn tất cú đúp bàn thắng bằng đầu.
Khoảng thời gian còn lại gần 30 phút nhưng Arsenal đã không thể có được dù chỉ một bàn gỡ. Chung cuộc, Man City thắng 2-0 và chính thức đăng quang ngôi vô địch Cúp Liên Đoàn Anh 2025/2026.