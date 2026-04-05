Messi ghi bàn trong ngày Inter Miami khai trương sân mới

Chủ Nhật, 10:57, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lionel Messi ghi bàn trong ngày đặc biệt khi Inter Miami chính thức khánh thành sân vận động mới có sức chứa 26.000 chỗ.

Lionel Messi ghi bàn trong trận đấu đặc biệt của Inter Miami khi gặp Austin trong ngày khai trương SVĐ Nu. Đồng sở hữu Inter Miami, cựu danh thủ David Beckham nhấn mạnh việc SVĐ Nu đi vào hoạt động là “giấc mơ trở thành hiện thực” của CLB.

messi ghi ban trong ngay inter miami khai truong san moi hinh anh 1
Messi ghi bàn trong ngày Inter Miami ra mắt SVĐ mới (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Inter Miami không có được màn ra mắt sân mới hoàn hảo dù Messi vẫn toả sáng như thường lệ. Ngay ở phút thứ 6, Guilherme Biro đã ghi bàn mở tỉ số cho Austin với pha đánh đầu cận thành.

Chỉ 4 phút sau, Messi toả sáng mang về bàn gỡ hoà cho Inter Miami với pha đánh đầu hiểm hóc vào góc cao khung thành. Cả hai đội sau đó chơi ăn miếng trả miếng với những tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Austin một lần nữa vươn lên dẫn trước với pha phản công sắc bén, kết thúc bằng pha dứt điểm gọn gàng trong thế đối mặt thủ môn của Jayden Nelson ở phút 53. Inter Miami sau đó dồn lên tấn công với hàng loạt pha dứt điểm của Messi nhưng thiếu đi một chút chính xác để có bàn thắng.

Đến phút 82, Luis Suarez có pha dứt điểm cận thành mang về bàn gỡ cho Inter Miami. Đây cũng là bàn thắng ấn định kết quả hoà 2-2 của Inter Miami.

Như Đạt/VOV.VN
Messi ngồi dự bị, ĐT Argentina thắng sát nút đối thủ đứng thứ 115 trên BXH FIFA
Messi hay Ronaldo cán mốc 900 bàn thắng nhanh hơn?

VOV.VN - Thống kê cho thấy Lionel Messi cần ít trận đấu hơn để sở hữu 900 bàn thắng và chạm tới cột mốc này ở thời điểm trẻ tuổi hơn so với Cristiano Ronaldo.

Messi ghi bàn thứ 900, Inter Miami vẫn bị loại khó tin ở giải quốc tế

VOV.VN - Sáng 19/3, Messi ghi bàn thứ 900 trong sự nghiệp nhưng Inter Miami vẫn bị loại khó tin ở giải đấu CONCACAF Champions Cup (Cúp C1 khu vực CONCACAF) do luật bàn thắng sân khách vẫn còn được áp dụng.

