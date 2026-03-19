Messi hay Ronaldo cán mốc 900 bàn thắng nhanh hơn?

Thứ Năm, 10:34, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thống kê cho thấy Lionel Messi cần ít trận đấu hơn để sở hữu 900 bàn thắng và chạm tới cột mốc này ở thời điểm trẻ tuổi hơn so với Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi cán mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp khi mở tỷ số cho Inter Miami ở trận lượt về vòng 1/8 CONCACAF Champions Cup gặp Nashville. Siêu sao người Argentina đón đường căng ngang của Sergio Reguilon rồi tung cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ môn Brian Schwake ngay phút thứ 7.

Theo thống kê, Lionel Messi đã có 785 bàn ở các trận chính thức cấp CLB và 115 bàn tại cấp độ ĐTQG. Cụ thể, Lionel Messi đã ghi 81 bàn cho Inter Miami, 32 bàn cho PSG, 672 cho Barca và 115 bàn cho ĐT Argentina.

Messi ăn mừng bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp. (Ảnh: Reuters)
Ronaldo cán mốc 900 bàn thắng trong trận ĐT Bồ Đào Nha thắng ĐT Croatia 2-1 hồi tháng 9/2024. (Ảnh: Reuters)

Giới truyền thông quốc tế cũng chỉ ra, Lionel Messi cán mốc 900 bàn thắng nhanh hơn Cristiano Ronaldo – người đang sở hữu 965 pha lập công. Theo đó, Lionel Messi chạm mốc 900 bàn thắng sau 1142 trận đấu và ở thời điểm 38 năm 9 tháng còn Cristiano Ronaldo chạm mốc 900 bàn thắng sau 1238 trận đấu và ở thời điểm 39 tuổi 7 tháng.

Dẫu vậy, Lionel Messi không được hưởng niềm vui trọn vẹn trong ngày cán mốc 900 bàn thắng. Nashville ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 74 nhờ công của Cristian Espinoza và giữ vững tỷ số này đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Trước đó, hai đội đã hòa 0-0 trong trận lượt đi.

Nashville giành vé vào tứ kết CONCACAF Champions Cup nhờ luật bàn thắng trên sân khách còn Inter Miami ngậm ngùi rời cuộc chơi. Sau 3 lần tham dự giải đấu được coi như Cup C1 khu vực Bắc Trung Mỹ, Lionel Messi vẫn chưa thể cùng Inter Miami góp mặt ở chung kết, khi lần lượt bị loại ở tứ kết, bán kết và vòng 1/8.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Lionel Messi Cristiano Ronaldo bóng đá quốc tế
Ronaldo sang Tây Ban Nha điều trị chấn thương
Ronaldo sang Tây Ban Nha điều trị chấn thương

VOV.VN - Huấn luyện viên trưởng của Al Nassr, ông Jorge Jesus, cho biết tiền đạo Ronaldo sẽ sang Tây Ban Nha để điều trị và phục hồi chức năng sau khi dính chấn thương gân kheo.

Ronaldo sang Tây Ban Nha điều trị chấn thương

Ronaldo sang Tây Ban Nha điều trị chấn thương

VOV.VN - Huấn luyện viên trưởng của Al Nassr, ông Jorge Jesus, cho biết tiền đạo Ronaldo sẽ sang Tây Ban Nha để điều trị và phục hồi chức năng sau khi dính chấn thương gân kheo.

Trận "đại chiến" giữa Messi và Yamal bị hủy vì căng thẳng ở Trung Đông
Trận "đại chiến" giữa Messi và Yamal bị hủy vì căng thẳng ở Trung Đông

VOV.VN - Trận Siêu Cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina, được chờ đợi với màn so tài giữa Lionel Messi và Lamine Yamal, đã bị UEFA hủy bỏ do căng thẳng tại Trung Đông và các phương án tổ chức thay thế không đạt được đồng thuận.

Trận "đại chiến" giữa Messi và Yamal bị hủy vì căng thẳng ở Trung Đông

Trận "đại chiến" giữa Messi và Yamal bị hủy vì căng thẳng ở Trung Đông

VOV.VN - Trận Siêu Cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina, được chờ đợi với màn so tài giữa Lionel Messi và Lamine Yamal, đã bị UEFA hủy bỏ do căng thẳng tại Trung Đông và các phương án tổ chức thay thế không đạt được đồng thuận.

Messi rực sáng, Inter Miami xuất sắc vô địch MLS Cup 2025
Messi rực sáng, Inter Miami xuất sắc vô địch MLS Cup 2025

VOV.VN - Messi tỏa sáng rực rỡ giúp khi giúp Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trước Vancouver Whitecaps FC với tỷ số 3-1 để lên ngôi vô địch MLS Cup 2025.

Messi rực sáng, Inter Miami xuất sắc vô địch MLS Cup 2025

Messi rực sáng, Inter Miami xuất sắc vô địch MLS Cup 2025

VOV.VN - Messi tỏa sáng rực rỡ giúp khi giúp Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trước Vancouver Whitecaps FC với tỷ số 3-1 để lên ngôi vô địch MLS Cup 2025.

