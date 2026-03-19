Messi hay Ronaldo cán mốc 900 bàn thắng nhanh hơn?

Lionel Messi cán mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp khi mở tỷ số cho Inter Miami ở trận lượt về vòng 1/8 CONCACAF Champions Cup gặp Nashville. Siêu sao người Argentina đón đường căng ngang của Sergio Reguilon rồi tung cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ môn Brian Schwake ngay phút thứ 7.

Theo thống kê, Lionel Messi đã có 785 bàn ở các trận chính thức cấp CLB và 115 bàn tại cấp độ ĐTQG. Cụ thể, Lionel Messi đã ghi 81 bàn cho Inter Miami, 32 bàn cho PSG, 672 cho Barca và 115 bàn cho ĐT Argentina.

Messi ăn mừng bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp. (Ảnh: Reuters)

Ronaldo cán mốc 900 bàn thắng trong trận ĐT Bồ Đào Nha thắng ĐT Croatia 2-1 hồi tháng 9/2024. (Ảnh: Reuters)

Giới truyền thông quốc tế cũng chỉ ra, Lionel Messi cán mốc 900 bàn thắng nhanh hơn Cristiano Ronaldo – người đang sở hữu 965 pha lập công. Theo đó, Lionel Messi chạm mốc 900 bàn thắng sau 1142 trận đấu và ở thời điểm 38 năm 9 tháng còn Cristiano Ronaldo chạm mốc 900 bàn thắng sau 1238 trận đấu và ở thời điểm 39 tuổi 7 tháng.

Dẫu vậy, Lionel Messi không được hưởng niềm vui trọn vẹn trong ngày cán mốc 900 bàn thắng. Nashville ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 74 nhờ công của Cristian Espinoza và giữ vững tỷ số này đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Trước đó, hai đội đã hòa 0-0 trong trận lượt đi.

Nashville giành vé vào tứ kết CONCACAF Champions Cup nhờ luật bàn thắng trên sân khách còn Inter Miami ngậm ngùi rời cuộc chơi. Sau 3 lần tham dự giải đấu được coi như Cup C1 khu vực Bắc Trung Mỹ, Lionel Messi vẫn chưa thể cùng Inter Miami góp mặt ở chung kết, khi lần lượt bị loại ở tứ kết, bán kết và vòng 1/8.