中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Messi tỏa sáng rực rỡ khi có "thầy mới"

Chủ Nhật, 09:42, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong trận đấu Inter Miami được dẫn dắt bởi một HLV mới, Lionel Messi đã tỏa sáng rực rỡ để giúp đội bóng này giành chiến thắng ở MLS.

Trong trận đấu diễn ra sáng 19/4 theo giờ Việt Nam, Inter Miami đối đầu Colorado Rapids tại MLS. Đây là trận đấu mà Inter Miami được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Guillermo Hoyos sau khi đội bóng này chia tay HLV Javier Mascherano.

messi toa sang ruc ro khi co thay moi hinh anh 1
Messi ghi cú đúp bàn thắng sáng 19/4. (Ảnh: Reuters). 

Ngay phút 18, Messi đã có bàn thắng từ chấm phạt đền, giúp Inter Miami vượt lên dẫn trước. Cuối hiệp 1, tiền đạo Bertarame ghi bàn trận thứ hai liên tiếp cho Inter Miami ở phút 45+5 nâng tỷ số lên 2-0.

Trong hiệp 2, Colorado Rapids với sự ủng hộ lớn từ khán giả nhà đã vùng lên mạnh mẽ để ghi hai bàn chỉ trong 5 phút do công của Rafael Navarro (phút 58) và Darren Yapi (phút 63).

Tình thế trở nên khó khăn cho Inter Miami khi họ lại đối mặt khả năng có trận hòa thứ ba liên tiếp cùng tỷ số 2-2. Tuy nhiên, ở phút 79 mọi thứ trở nên khác biệt khi Messi có pha độc diễn đẹp mắt ghi bàn quyết định giúp đội nhà giành trận thắng quan trọng để vượt qua khủng hoảng.

Với Messi, cú đúp này đã giúp anh có 7 bàn thắng ở mùa này, ngang bằng với Sam Surridge và Petar Musa về số bàn thắng ghi nhiều nhất tại MLS mùa giải 2026. Đây cũng là các bàn thắng thứ 905 của danh thủ 38 tuổi người Argentina,

Ở trận tiếp theo tại MLS, Messi và Inter Miami tiếp tục thi đấu sân khách trước Real Salt Lake vào lúc 8h30 ngày 23/4 theo giờ Việt Nam.

PV/VOV.VN
Tag: Messi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế