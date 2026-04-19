Messi tỏa sáng rực rỡ khi có "thầy mới"

Trong trận đấu diễn ra sáng 19/4 theo giờ Việt Nam, Inter Miami đối đầu Colorado Rapids tại MLS. Đây là trận đấu mà Inter Miami được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Guillermo Hoyos sau khi đội bóng này chia tay HLV Javier Mascherano.

Messi ghi cú đúp bàn thắng sáng 19/4. (Ảnh: Reuters).

Ngay phút 18, Messi đã có bàn thắng từ chấm phạt đền, giúp Inter Miami vượt lên dẫn trước. Cuối hiệp 1, tiền đạo Bertarame ghi bàn trận thứ hai liên tiếp cho Inter Miami ở phút 45+5 nâng tỷ số lên 2-0.

Trong hiệp 2, Colorado Rapids với sự ủng hộ lớn từ khán giả nhà đã vùng lên mạnh mẽ để ghi hai bàn chỉ trong 5 phút do công của Rafael Navarro (phút 58) và Darren Yapi (phút 63).

Tình thế trở nên khó khăn cho Inter Miami khi họ lại đối mặt khả năng có trận hòa thứ ba liên tiếp cùng tỷ số 2-2. Tuy nhiên, ở phút 79 mọi thứ trở nên khác biệt khi Messi có pha độc diễn đẹp mắt ghi bàn quyết định giúp đội nhà giành trận thắng quan trọng để vượt qua khủng hoảng.

Với Messi, cú đúp này đã giúp anh có 7 bàn thắng ở mùa này, ngang bằng với Sam Surridge và Petar Musa về số bàn thắng ghi nhiều nhất tại MLS mùa giải 2026. Đây cũng là các bàn thắng thứ 905 của danh thủ 38 tuổi người Argentina,

Ở trận tiếp theo tại MLS, Messi và Inter Miami tiếp tục thi đấu sân khách trước Real Salt Lake vào lúc 8h30 ngày 23/4 theo giờ Việt Nam.