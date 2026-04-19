Xác định 2 đội vào bán kết U17 Đông Nam Á: U17 Lào chờ U17 Việt Nam

Sau loạt trận thứ hai bảng B của giải U17 Đông Nam Á 2026, BTC đã xác định được 2 đội có mặt ở vòng bán kết. U17 Lào sau khi giành chiến thắng 3-2 trước U17 Thái Lan đã giành vé với ngôi nhất bảng B.

Trước đó, U17 Australia đã giành quyền vào bán kết với ngôi nhất bảng C. 2 suất còn lại của vòng bán kết sẽ thuộc về đội nhất bảng A và đội nhì có thành tích xuất sắc nhất.

Lượt trận cuối của bảng A sẽ diễn ra lúc 19h30 tối nay 19/4. U17 Việt Nam gặp U17 Indonesia và U17 Malaysia gặp U17 Timor Leste. Chỉ cần hòa U17 chủ nhà Indonesia, U17 Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng A.

Theo những gì đã diễn ra ở hai lượt trận đầu tiên, đây là mục tiêu mà thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể đạt được. Nếu có ngôi nhất bảng, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Australia ở bán kết. Trong khi đó, nếu đi tiếp với ngôi nhì bảng, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Lào.

U17 Việt Nam đang có hiệu số rất tốt (+14) nên sẽ chỉ bị loại nếu thua U17 Indonesia cách 7 bàn trở lên và U17 Malaysia thắng U17 Timor Leste.

Các trận bán kết của U17 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra vào ngày 22/4.