Sao MU được vinh danh trước khi Ngoại hạng Anh trở lại

Thứ Bảy, 09:36, 04/04/2026
VOV.VN - Bruno Fernandes được vinh danh trước khi Ngoại hạng Anh 2025/2026 trở lại với vòng đấu thứ 32.

Với hai bàn thắng và bốn đường kiến tạo cho MU, tiền vệ Bruno Fernandes đã giành giải Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh tháng 3/2026 do BTC bầu chọn.

sao mu duoc vinh danh truoc khi ngoai hang anh tro lai hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Thủ quân MU mở màn tháng qua bằng màn trình diễn toàn diện trước Crystal Palace, với một bàn thắng và một kiến tạo giúp đội nhà thắng 2-1. Sau đó, Bruno tiếp tục để lại dấu ấn với một đường chuyền thành bàn trước Newcastle trước khi bùng nổ với hai kiến tạo trong chiến thắng 3-1 trước Aston Villa. Anh khép lại tháng bằng bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận hòa 2-2 với Bournemouth.

Đây là lần thứ sáu trong sự nghiệp Bruno nhận giải cầu thủ hay nhất tháng ở Ngoại hạng Anh, cân bằng kỷ lục của Cristiano Ronaldo. Tiền vệ người Bồ Đào Nha giờ chỉ kém một giải so với kỷ lục 7 danh hiệu đang do Harry Kane, Sergio Aguero và Mohamed Salah đồng nắm giữ.

Năm nay, Bruno đang cho thấy sự ổn định trong phong độ. Sau tháng 3, anh đã sở hữu 16 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này, phá kỷ lục của MU do David Beckham thiết lập với 15 kiến tạo mùa 1999/2000. Anh tiến sát cột mốc lịch sử của giải đấu với 20 kiến tạo trong một mùa do Thierry Henry (2002/2003) và Kevin De Bruyne (2019/2020) cùng nắm giữ. Với hiệu suất trung bình 0,57 kiến tạo một trận, Bruno được dự đoán có thể chạm hoặc vượt mốc này khi mùa giải còn bảy vòng.

Ở hạng mục HLV, Mikel Arteta giành giải thưởng tháng 3 sau khi dẫn dắt Arsenal toàn thắng ba trận. Đội bóng Bắc London lần lượt đánh bại Chelsea 2-1, vượt qua Brighton & Hove Albion 1-0, trước khi thắng Everton trong trận đấu mang tính bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

Danh hiệu này là lần thứ tám Arteta được vinh danh, giúp ông cân bằng thành tích với Martin O'Neill và Harry Redknapp. Chuỗi trận hoàn hảo trong tháng 3 cũng giúp Arsenal tạo khoảng cách 9 điểm với Man City, tiến gần hơn tới chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: MU bám sát Man City
Kết quả bóng đá hôm nay 21/3: MU để rơi điểm tiếc nuối ở vòng 31 Ngoại hạng Anh
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bournemouth vs MU vòng 31 Ngoại hạng Anh
